Trenér Walesu Page: Je to hrozný způsob vypadnutí. Jsem zklamaný, ale zároveň hrdý

V roce 2016 postoupil Wales teprve podruhé v historii na velkou akci a okamžitě si na turnaji nejlepších týmů Evropy zahrál semifinále. Kvalifikoval se také na EURO 2020 a proklouzl i na světový šampionát v Kataru v roce 2022. Teď se nicméně ostrovní stroj zadrhl, nepovedla se mu totiž baráž, a dalšího mistrovství se tak neúčastní. Vliv to ovšem nemá na Roba Page (49).

Původně se ujal velšského nároďáku jen dočasně. Tehdejší lodivod Ryan Giggs zůstával dlouhou dobu mimo hru, protože řešil osobní problémy. Tahanice po soudech kvůli obviněním z napadení přítelkyně mu bránily pracovat, jeho pobočník se na každý pád zhostil úkolu možná až nečekaně dobře. Slavil úspěchy, Wales vykazoval stabilní výsledky. Jenže teď na řadu přišel první velký nezdar.

Úterní nezvládnutý penaltový rozstřel s Polskem jeho mužstvu definitivně roztrhl předběžnou rezervaci na turnaj do Německa. "Jsem z toho úplně rozebraný," držel v sobě Page velmi těžko smutek po skončení utkání. "Je to hrozný způsob, jak vypadnout. Je to krutá hra. Jsem teď opravdu zklamaný. Ale zároveň jsem na hráče hrdý. Doufejme, že se poučíme a staneme se silnějšími potom, čím vším jsme si tu noc prošli a jaké hrozné zážitky jsme z ní měli."

Velšský lodivod byl následně konfrontován také se svou budoucností. Když v roce 2022 ve funkci hlavního kouče pevně nahrazoval Giggse, podepisoval kontrakt až do roku 2026. A s tím, že podstoupí kvalifikační bitvy o mistrovství, které se bude konat v Kanadě, USA a Mexiku, počítá i nyní. "Absolutně ano," vzkazoval. "Jsme teď v jistém přechodu, i tak nás dělila od postupu jediná penalta. Je před námi červen, pak Liga národů a kvalifikace o šampionát v roce 2026," připomínal následující program.

Otázky ohledně dalšího působení u ostrovního výběru dostal také proto, že byl v médiích často propírán jeho negativní vztah s Davem Adamsem, technickým manažerem Fotbalové asociace Walesu (FAW). "Jsme v pohodě," reagoval Page. "V minulosti jsme měli nějaké problémy, myslím si, že se o tom napsalo dost. Ale všechno je v pořádku. Myslím, že všichni oceňují práci, jaká se tu odvádí."

Změnu na Pageově postu vedení svazu vážně nechystá. Potvrdil to mimochodem i samotný šéf asociace Steve Williams. "Můžeme říct, že s Robem máme své plány i pro následující cykly, a to v souladu s jeho současnou smlouvou," stálo ve Williamsově prohlášení. "Je a zůstává naším trenérem. Dohodli jsme se na spolupráci do roku 2026 už dříve, takže v tom budeme pokračovat," smetl jakékoliv spekulace ze stolu.