V Polsku je obrovská vlna negace. V přímý postup už nikdo nevěří, popisuje Jugas

Už třetí sezonu hájí barvy polské Cracovie, v létě se po pěti letech objevil zpět v reprezentaci. Teď bude Jakub Jugas (31) pozorně sledovat, jak jeho čeští parťáci zvládnou důležitý zápas v pátek s Polskem, kde si mohou zajistit letenky na Euro. "Spíš než na nás se už v Polsku připravují na baráž," myslí si Jugas před finálním rozuzlením kvalifikačních skupin.

Situace je jasná. Pokud Češi v pátek vyhrají a Moldavsko zároveň ztratí body, postoupí spolu s Albánií na mistrovství Evropy v Německu právě na úkor Polska. "Fotbalová nálada tu teď dobrá určitě není. Poláci počítají s tím, že půjdou do baráže, v přímý postup už nikdo nevěří. To by musel nastat náš totální kolaps, a to se prostě nestane. I já jsem přesvědčen o tom, že minimálně bod v Polsku uhrajeme. A když ne, zajistíme si Euro následným vítězstvím proti Moldavsku," řekl Jugas v rozhovoru pro eFotbal.

Zároveň doplnil, že v pátek ve Varšavě čeká Čechy peklo. "Není to tak, že si to tam Poláci půjdou jenom odehrát, jsou přesvědčeni o vítězství. Jen už nedoufají, že jim to bude stačit. Spíš než na nás se už připravují na baráž," dodala opora Cracovie.

Remízu s Moldavskem nikdo nečekal

Poláci se do kritické situace dostali hlavně šokující remízou 1:1 s Moldavskem, která vrátila vítr do plachet českému týmu. Jak to v zemi našich východních sousedů po nečekané ztrátě vypadalo? "Úplně strašně. Byla tam obrovská vlna negace. Ke vší úctě k Moldavsku, je to jen podprůměrný mančaft, klopýtnutí zrovna s ním si v Polsku vůbec nikdo nepřipouštěl. Jsou smíření s tím, že je tahle ztráta bude stát přímý postup na šampionát. Už se s tím asi vyrovnali," prohlásil Jugas.

Nečekané klopýtnutí šlo už za trenérem Michalem Probierzem, který v září nahradil odvolaného Fernanda Santose. A Jugas nového kouče Polska dobře zná. Právě Probierz si ho totiž v roce 2021 přivedl přivedl do Cracovie.

Aktuální tabulka skupiny E. Livesport

"Je to polská fotbalová legenda, u fanoušků má jeho slovo velkou váhu. Vedl tamní jednadvacítku, tudíž bylo logickou volbou, aby se na lavičku reprezentačního áčka posunul zrovna on. Já na něj nemůžu říct křivé slovo. Je to trenér, co umí velmi dobře pracovat s hráči. Moc dobře ví, kdy jim má uzdu povolit, kdy naopak přitáhnout. Navíc je to chlap, co si vždycky pevně stojí za svým rozhodnutím. Vidět to je už jen na tom, že teď nevzal do nároďáku Arkadiusze Milika, což v Polsku vyvolalo řadu bouřlivých reakcí. Dělat těžká rozhodnutí se však tenhle trenér nikdy nebál. Vždy byl připraven za ně nést veškerou odpovědnost," poznamenal Jugas.

Po zápase v Albánii byl dost kritizovaný i hvězdný kanonýr Robert Lewandowski, na jeho výsostném postavení se prý ale nic nezměnilo. "Jeho v Polsku každý hrozně uznává. Je to světová legenda a všichni to moc dobře vědí. Myslím, že tady se není o čem bavit. Kolem Lewandowského se v Polsku všechno točí a ani jeho výkon proti Moldavsku na tom rozhodně nic nezměnil," doplnil jednatřicetiletý stoper, který teď v Cracovii neprožívá zrovna dvakrát šťastné období.

Cracovia v krizi

Jeho tým čeká v lize pět kol na vítězství, po dvou těsných porážkách 0:1 se propadl na patnáctou pozici. Od sestupových příček ho dělí dva body. "Bohužel mám trochu pocit, že některým naše situace ještě zcela nedochází. Ono herně to špatné není, ale chybí nám výsledky. Jsme pomalu na sestup a musíme se z toho vyhrabat jen my sami, nikdo jiný nám nepomůže. Není jiná cesta než urvat pár zápasů a dostat se nahoru. Můžete totiž hrát sebehezčí fotbal, ale když nevyhráváte, tak je to každému jedno," řekl bývalý obránce Slavie či Liberce.

Cracovia na tom v tabulce není moc dobře. Livesport

"Pořád máme před sebou ještě 20 kol, musíme však začít válčit a vydrápat se co nejdřív z pásma ohrožení. Do konce podzimu nás čeká souboj v Rakówě, dva zápasy s Legií, do toho bitvy s týmy, co jsou v tabulce kolem nás. Takže hodně těžký finiš. Musíme to ale zkrátka zvládnout, abychom zimovali v klidnějších vodách," uvedl statný stoper, který poslední dvě utkání začal pouze na lavičce.

O svou pozici se ale nebojí. "Věřím, že je hodně pevná. Něco jsem už v Cracovii odehrál, trenér ví, že je na mě spolehnutí. Že v těžkých chvílích mám mužstvu co nabídnout, na což se teď bude nejspíš hodně hledět," konstatoval Jugas.

Návrat do Česka?

Ten v září prodloužil s klubem smlouvu až do léta roku 2026, pak by se rád vrátil do Česka. Ideálně do Zlína, kde s fotbalem začínal. "Chci tam dohrát kariéru, je to můj velký cíl. Ve Zlíně jsem prožil spoustu krásných chvil a budu šťastný, když se tam za tři roky vrátím. Možná i dřív. Třeba mě Cracovia do té doby vyhodí a já se stanu volným hráčem. Doufám, že ne, ale ve fotbale člověk nikdy neví," podotkl Jugas, jenž výsledky Zlína samozřejmě pozorně sleduje už teď.

Zlín se pod novým trenérem zlepšil. Livesport

"S novým trenérem (Bronislavem Červenkou) jsem ligu ještě hrál. Asistenta mu navíc dělá Lukáš Motal, brácha mojí manželky. Jsem fakt rád, že to tihle kluci vzali, protože mají k tomu regionu vztah, jsou zapálení do práce. Pevně jsem věřil, že se pod nimi Zlín zvedne, přesně to se i děje. Sledoval jsem o víkendu zápas s Jabloncem a bylo to dobré. Kdyby mančaft nevypadnul na 20 minut z rytmu, mohl v klidu vyhrát," uvedl zkušený zadák.

A drží mu jeho parťáci v kádru místo? "Je to moje rodina, tak to by snad mělo být automatické. Je to zařízené!" rozesmál se na závěr.