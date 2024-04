Fiorentina – Plzeň: Viktoriáni mohou jako druzí v historii dojít až do semifinále evropského poháru

Plzeň zabojuje o historický postup do semifinále EKL.

Plzeň je čtvrtým týmem ze samostatné české ligy, který pronikl do čtvrtfinále jednoho z evropských pohárů. Suverénně nejvíc čtvrtfinálových účastí má v posledních 31 letech Slavia, jež se na evropské scéně dostala mezi nejlepších osm týmů hned šestkrát. Jako jediná navíc dokázala postoupit do semifinále. Její úspěch v tehdejším Poháru UEFA už je ale pořádně vousatý – povedlo se jí to před 28 lety. Plzeň nyní může na partu kolem Karla Poborského (52) nebo Radka Bejbla (51) navázat a přepsat klubovou historii. V cestě jí však stojí Fiorentina, která doma v aktuálním ročníku Evropské konferenční ligy ještě neprohrála. Povede se Plzni zlomit české prokletí?

Čtvrtfinále Poháru UEFA 1996

Slavia – AS Řím 2:0, 1:3

První a zároveň jediné úspěšné čtvrtfinále českého týmu v evropských pohárech. Slavia doma po brankách Poborského a Roberta Vágnera překvapivě vyhrála 2:0 a do Věčného města mířila s nadějí na postup.

Během prvního poločasu sešívaní odolávali římským nájezdům a živili naději na historický úspěch. V poslední půlhodině se ale jejich defenziva sesypala. Římský celek dvěma góly vybojoval prodloužení a na Stadio Olimpico nikdo nepochyboval o tom, že dál půjdou domácí hrdinové. Ti v 99. minutě zvýšili na 3:0, pro Slavii se ale nic neměnilo, k postupu stačil jeden gól.

A ten přišel. Ve 112. minutě Jiří Vávra napřáhl zpoza vápna a jeho tečovaný pokus zapadl k překvapení více než 60 tisícovek fanoušků přesně k tyči. Slavia si postup pohlídala a proklouzla mezi nejlepší čtyřku Poháru UEFA. V semifinále sešívaným vystavilo stopku Bordeaux, které vyhrálo oba duely 1:0.

Čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů 1998

Slavia – Stuttgart 1:1, 0:2

Po skvělém tažení do semifinále poháru UEFA a stříbru na mistrovství Evropy 1996 Slavia musela výrazně obměnit kádr. Tým bez Poborského, Vladimíra Šmicera nebo Bejbla v sezoně 1996/1997 vyhrál český pohár a v následující sezoně si zajistil místo v pohárové Evropě – v předposledním ročníku Poháru vítězů pohárů. Slavia postoupila přes Luzern a Nice a ve čtvrtfinále narazila na německý Stuttgart.

Duel na Strahově výrazně ovlivnil vítr. V utkání plném nepřesností se do vedení dostali domácí. Na konci prvního poločasu se po hraniční ofsajdové situaci dostal k míči Karel Vácha a poslal Slavii do vedení. Chvíli po pauze ale bylo srovnáno. Slabší Chvilku si vybral gólman Jan Stejskal a po jeho zaváhání srovnal Gerhard Poschner. V závěru mohl z penalty rozhodnout Robert Vágner, jeho šance ale zůstala nevyužitá a Slavia do Německa mířila s remízou 1:1.

Odveta byla v režii domácího VfB. Stuttgart od začátku zmáčkl Slavii na obranné polovině a po 10 minutách se díky skvěle zahranému přímáku Krassimira Balakova dostal do vedení. Slavia si žádnou větší šanci k vyrovnání nevypracovala, v závěru si tak opět vzal slovo Balakov. Ten si 20 metrů před brankou postavil míč k další standardce a střelou do pravého horního rohu utnul veškerou snahu Pražanů.

Čtvrtfinále Poháru UEFA 2000

Slavia – Leeds 0:3, 2:1

Povedenou evropskou pětiletku Slavia uzavřela v roce 2000. Sešívaní opět po dvou letech postoupili mezi nejlepších osm týmů jednoho z evropských pohárů a po italském a německém fotbale si v závěrečné fázi Poháru UEFA vyzkoušeli anglickou školu. V boji o semifinále vyzvali Leeds.

Sešívaní čtvrtfinále poprvé odstartovali venku a zápas na Ostrovech se jim vůbec nepodařil. Slavia před 40 tisíci diváky od začátku působila zaraženým dojmem a nakonec prohrála 0:3. Postup do semifinále byl daleko, v odvetě už se hrálo pouze o čest. Té se nakonec sešívaným dostalo. Ivo Ulich dvěma trefami odpověděl na vedoucí gól Harryho Kewella a dovedl domácí k cenné výhře 2:1.

Čtvrtfinále Poháru UEFA 2002

Liberec – Dortmund 0:0, 0:4

Až ve čtvrtfinále skončilo senzační liberecké tažení Pohárem UEFA v sezoně 2001/2002. Severočeši, kteří se opírali o produktivní útočné duo Jan Nezmar a Jiří Štajner, na své cestě mezi nejlepších osm týmů vyřadili bratislavský Slovan, Celtu Vigo, Mallorku a Lyon. Odměnou jim byl dvojzápas s Dortmundem, který táhli čeští reprezentanti Jan Koller a Tomáš Rosický.

Na Stadionu U Nisy Liberec vedoucí tým Bundesligy dokázal ubránit a na západ Německa si odvezl nadějnou remízu 0:0. Na nabitém Vestfálském stadionu ale liberecká defenziva povolila. Po bezbrankovém prvním poločase Borussia roztočila ofenzivní kola naplno, a i díky Kollerově trefě si došla pro jednoznačnou výhru 4:0. Německý celek došel až do finále poháru, kde podlehl Feyenoordu 2:3.

Čtvrtfinále Evropské ligy 2016

Sparta – Villarreal 1:2, 2:4

Dlouhých 14 let čekal český fotbal na další evropské čtvrtfinále. Období temna na jaře 2016 utnula pražská Sparta. Pražané v osmifinále Evropské ligy vyřadili Lazio po senzační výhře 3:0 na Stadio Olimpico a v prvním evropském čtvrtfinále po dlouhých 23 letech narazili na španělský Villarreal.

Žlutá ponorka v domácím zápase vyhrála 2:1, Sparta ale před domácí odvetou cítila naději na postup. Před zaplněnou Letnou měli Pražané více ze hry, hosté jim ale dali lekci z produktivity. Zatímco Sparta šance zahazovala, Villarreal dával góly téměř z ničeho a v úvodu druhé půle se po gólu kanonýra Cédrica Bakamba dostal do vedení 4:0. Závěr domácí dvěma góly zdramatizovali a s poháry se rozloučili s prohrou 2:4.

Čtvrtfinále Evropské ligy 2019

Slavia – Chelsea 0:1, 3:4

Slavia se do jarní části evropských pohárů vrátila po 19 letech. A tým složený kolem Tomáše Součka, Milana Škody nebo Ondřeje Kúdely návrat zvládl ve velkém stylu. V prvním jarním dvojzápase vyprovodil Genk a v osmifinále v ikonické domácí odvetě vyřadili i Sevillu.

V úvodním zápase čtvrtfinále proti Chelsea Slavia bojovala o výhodnou výchozí pozici do odvety a až do 86. minuty držela s obrovským favoritem krok výsledkově i herně. V závěru však propadl střídající Josef Hušbauer, jenž nezachytil náběh Marcose Alonsa a krajní bek hlavou vystřelil Blues výhru.

Jestli v prvním zápase sešívaní hráli zodpovědně, odvetu na Stamford Bridge odstartovali katastroficky. V úvodních 10 minutách dostali dva góly, po poločase prohrávali 1:4 a postupový sen se rozplynul. Ve druhé pětačtyřicetiminutovce Slavia odvetu zdramatizovala. A mohl za to hlavně Petr Ševčík, který dvakrát napřáhl zpoza vápna a dvěma parádními góly snížil na 3:4. Sešívaní se ve zbytku zápasu hnali za vyrovnáním. Další šance ale zůstaly nevyužité a dál šla Chelsea, která nakonec celou soutěž ovládla.

Slávisté v Londýně nezanechali pozitivní dojem nejen na hřišti, ale také v hledišti. Děkovačka na vyprázdněném Stamford Bridge tehdy obletěla celý fotbalový svět.

Čtvrtfinále Evropské ligy 2021

Slavia – Arsenal 1:1, 0:4

Po roční pauze, při níž si vyzkoušeli Ligu mistrů, se slávisté vrátili o soutěž níž a opět z toho bylo čtvrtfinále. Na jaře si svěřenci Jindřicha Trpišovského vyzkoušeli ostrovní trojboj. Leicester a Rangers dokázali ze soutěže vyprovodit, nad jejich síly byl až Arsenal.

V Londýně na covidem vylidněném Emirates Stadium vystřelil Slavii zázračnou remízu 1:1 Tomáš Holeš. Domácí odveta ale sešívaným vůbec nevyšla. Tým zužovaný absencemi a poznamenaný kauzou údajného rasismu, která se táhla kolem Kúdely, vůbec nezachytil začátek zápasu a po 25 minutách prohrával 0:3. Na rozdíl od dva roky starého duelu s Chelsea už slávisté nedokázali najít síly ke zdramatizování průběhu a nakonec prohráli 0:4.

Čtvrtfinále Evropské konferenční ligy 2022

Slavia – Feyenoord 3:3, 1:3

Po roce opět ve čtvrtfinále. Tentokrát v nově vzniklé Evropské konferenční lize. Slavia v premiérovém ročníku třetího nejprestižnějšího evropského poháru prožila hodně divoká jarní kola, která se nesla v duchu rychlosti nigerijského křídelníka Yiry Sora. Ten v prvním kole dvěma góly sestřelil Fenerbahce, v osmifinále si třemi brankami smlsnul na lineckém LASKu a prosadil se i v úvodním čtvrtfinále proti Feyenoordu.

Z ikonického De Kuipu si Slavia odvezla velice nadějnou remízu 3:3, domácí zápas ale podobně jako proti Arsenalu nezvládla. Duel ovlivnily velké chyby v defenzivě. Tu první udělal při rozehrávce turecký reprezentant Orkun Kökcü, jenž neodhadl malou domů a vyslal do samostatného úniku Ibrahima Traorého, který srovnal na 1:1.

Po hodině hry dostali gól na zlatém podnose i fotbalisté z Nizozemska. Aleši Mandousovi se střetly myšlenky, utekl mu balón přímo k nohám útočníka Cyriela Desserse a ten jednoduše vystřelil Feyenoordu postup. Rotterdamský celek závěru přidal ještě jednu trefu a svou pouť Konferenční ligou zakončil až ve finále v Tiraně, kde podlehl AS Řím 0:1.