Pohárová sezona se z finančního hlediska vyvedla, české kluby už vydělaly téměř 850 milionů korun

České fotbalové kluby v této sezoně evropských pohárů zatím vybojovaly 33,39 milionu eur (téměř 850 milionů korun). Na nejvyšší částku si přišla Slavia, která stejně jako Sparta již ze soutěží UEFA v osmifinále vypadla. Uhrát další finance může už jen zbylý tuzemský účastník v pohárovém ročníku Plzeň, kterou za týden čeká odveta čtvrtfinále Evropské konferenční ligy ve Florencii. Západočeši čtvrteční remízou 0:0 s Fiorentinou zajistili Česku elitní desítku v žebříčku koeficientů UEFA a pro přespříští sezonu místo v hlavní fázi Ligy mistrů, což je v současnosti spojené s prémií téměř 400 milionů korun.

Díky čtvrteční remíze Plzně mají české kluby jistotu, že skončí v žebříčku koeficientů do 10. místa a pro přespříští ročník budou mít domácího šampiona přímo ve skupinové části Ligy mistrů bez nutnosti hrát kvalifikaci. Aktuálně je s účastí v základní fázi nejprestižnější soutěže už několik let spojen bonus 15,64 milionu eur (skoro 400 milionů korun). UEFA zatím odměny pro ročník 2025/26 nezveřejnila, dá se ale očekávat, že narostou.

Desáté místo zároveň znamená, že do předkol Evropské ligy půjdou dva kluby a do Konferenční ligy jen jeden. Pro příští sezonu 2024/25 to bude naopak. Od nadcházejícího ročníku se změní formát evropských pohárů. Už se nebudou hrát v tradičních skupinách, ale jako jedna liga se všemi týmy.

"V evropských soutěžích hrajeme v jednom dresu. Díky neskutečnému výkonu Plzně skončíme jako země na 10. místě a pět klubů půjde do vysokých předkol soutěží UEFA. Viktorka dokázala zázrak. Díky remíze dostane každý klub české ligy, který se nedostane do (hlavní fáze) soutěží UEFA, skoro 20 milionů korun. Viktorii by měl český profesionální fotbal poděkovat mimořádným způsobem," uvedl na sociální síti X předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík, jenž byl ve čtvrtek spatřen přímo v plzeňské Doosan Areně.

Český klubový fotbal si od příští sezony také přijde v rámci domácí scény na výrazně více za audiovizuální práva na vysílání první ligy. Celková cena se téměř ztrojnásobila, Ligová fotbalová asociace, které řídí profesionální soutěže, ročně získá více než 430 milionů korun. Aktuálně navíc ještě probíhá tendr na titulárního partnera ligy.

Výnosy českých týmů v letošní sezoně evropských pohárů

Slavia Praha – Slavia se bonusu za účast v hlavní fázi nejprestižnější soutěže poměrně přiblížila. Červenobílí získali celkem 12,43 milionu eur (316 milionů korun). Nejvyšší část tvořila prémie 3,63 milionu eur (92 milionů korun) za start v hlavní fázi Evropské ligy, 3,15 milionu eur (80 milionů korun) Vršovičtí vydělali díky pěti výhrám z šesti zápasů ve skupině. Za desetiletý koeficient, za který se vyplácejí finance ve všech třech soutěžích, si slávisté v této sezoně přijdou na 3,036 milionu eur (77 milionů korun).

Sparta Praha – Také Sparta si zahrála hlavní fázi Evropské ligy, stejně jako červenobílí došla do osmifinále a celkem vybojovala 10,72 milionu eur (272 milionů korun). Letenští oproti Slavii získali o něco méně za desetiletý koeficient a za výsledky a umístění ve skupině, kde byli druzí.

Viktoria Plzeň – Plzeň hraje nejméně dotovanou Evropskou konferenční ligu, přesto díky rekordním výsledkům vydělala jen o trochu méně než sparťané. Nejvyšší část z celkové sumy 9,77 milionu eur (248 milionů korun) tvoří tři miliony eur (76 milionů korun) za šest výher ve skupině, jimiž Viktoria vylepšila české maximum a vyrovnala rekord soutěže.

Za účast ve skupinové fázi si Západočeši připsali 2,94 milionu eur (74,6 milionu korun), desetiletý koeficient jim vynesl 1,07 milionu eur (27 milionů korun). V případě postupu do semifinále přes Fiorentinu by Plzeňští vyinkasovali další dva miliony eur (51 milionů korun), za celkové vítězství v soutěži je navrch pět milionů eur (127 milionů korun).

Bohemians 1905 – Zbylý český zástupce v této pohárové sezoně Bohemians 1905 vypadli už ve druhém předkole Konferenční ligy a připsali si 468 tisíc eur (12 milionů korun). Další finance kluby dostávají za marketingová a televizní práva. Částky za tento pohárový ročník zatím nejsou známé, půjde ale spíše jen o jednotky milionů korun.