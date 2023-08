Před zápasem bychom výhru 2:1 brali, teď nás to trošku mrzí, říká plzeňský Kalvach

Před zápasem bychom výhru 2:1 brali, teď nás to trošku mrzí, říká plzeňský Kalvach

Záložník Lukáš Kalvach (28) pomohl plzeňským fotbalistům premiérovým soutěžním gólem v sezoně k vítězství 2:1 na hřišti kazachstánského Tobolu Kostanaj. Výsledek úvodního zápasu 4. předkola Evropské konferenční ligy ho trochu mrzel, protože Viktoria inkasovala až v osmé minutě nastavení z penalty. Český reprezentant ale věří, že Západočeši příští týden zvládnou i domácí odvetu a postoupí do skupinové fáze.

Všechny branky padly až po změně stran. V 73. minutě otevřel skóre Brazilec Cadu a v 90. minutě přidal pojistku Kalvach. V závěru nastaveného času ale kapitán Lukáš Hejda zahrál rukou v šestnáctce a Serges Deblé snížil z pokutového kopu.

"Před zápasem bychom asi byli spokojení, ale teď, když vedeme 2:0 a dostaneme gól v 98. minutě, tak nás to trošku mrzí. Ale doma máme sílu, lidi nás poženou, takže věřím, že to zvládneme," řekl Kalvach pro klubový YouTube kanál.

Statistiky utkání. Livesport

Před svým gólem si naběhl na oblouček střídajícího Adama Vlkanovy a sám před brankářem Ivanem Konovalovem jasnou šanci proměnil. "Radost jsem měl velkou, je to důležitý zápas. Jsem rád, že jsem se tam takhle zjevil. Ani bych neřekl, že to ze mě spadlo. Vím, co chci dát týmu, a branky jsou u mě navíc," přiznal Kalvach.

Zápas v Kostanaji, kde je čtyřhodinový posun oproti středoevropskému letnímu času, byl podle něj velmi náročný. Hráči Tobolu si vypracovali několik příležitostí, ale ze hry gólmana Jindřicha Staňka nepřekonali. "Bylo to určitě těžké utkání. Věděli jsme, že dopředu mají sílu a dobré individuality. Ale myslím, že se nám dařilo je eliminovat. Snažili jsme se z brejků proměnit nějaké šance," uvedl olomoucký rodák.

Utkání Tobol – Plzeň 1:2

"Pak to přišlo až v závěru, kdy jsme to prostřídali a trošku oživili. Měli jsme větší sílu a dali dvě branky. Bohužel na konci přišla taková situace," dodal Kalvach, který se svými spoluhráči vyhrál sedmý soutěžní duel po sobě.