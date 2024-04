Snažili jsme se o to porvat. Kvalita ale byla bohužel na straně Fiorentiny, uznal Hranáč

Český fotbal nebude v semifinále Evropské konferenční ligy zastupovat Plzeň, ale Antonín Barák (29), na jehož Fiorentině impozantní pohárová jízda Viktorie ztroskotala. Reprezentační záložník ovšem místo oslav postupu rychle spěchal domů, protože zjistil, že byl v den čtvrtfinálové odvety vykraden. O krajanově nepříjemnosti informoval novináře Robin Hranáč (24). Obránce navzdory vyřazení vyzdvihl pozitiva plzeňské cesty Evropou.

Nedávno se spolu poprvé sešli na srazu českého národního týmu. Reprezentační nováček Hranáč by si s navrátilcem Barákem po velké bitvě, kterou Fiorentina rozhodla až dvěma góly v prodloužení (2:0), rád popovídal. Na žádnou velkou debatu však nebyl čas. "Tonda se po zápase zastavil u nás v kabině. Řekl nám zprávu, že mu dnes vykradli barák, takže musel rychle chvátat pryč. Snad mu to dobře dopadne," řekl novinářům čtyřiadvacetiletý obránce.

Viktoria na rozdíl od Baráka v Evropě končí, již samotný postup do čtvrtfinále však vstoupil do její klubové historie. "Spíše převažují pozitivní věci. Pohárová sezona byla úžasná. Snažili jsme se o to porvat i teď, ale bohužel kvalita byla na straně Fiorentiny a spravedlivě postoupila. Bylo by hodně nespravedlivé, kdybychom postoupili my," uznal Hranáč.

Celý tým se posunul

Na pohárovou cestu bude dlouho vzpomínat. "Zapamatuji si spoustu momentů, rozhodně každý, když jsme postupovali. Je jich spousta. Celý tým nabírá zkušenosti, což je hodně cenné, je nás tady dost mladých. Určitě se o to porveme zase," řekl Hranáč.

"Fiorentina je samozřejmě jiná úroveň než Servette Ženeva v osmifinále. Držení míče a systémy mají propracované, je to soutěž z top 5, mohou si tam vybírat hráče z celé Evropy. Cítím, že jsem se v Konferenční lize posunul já i celý tým. Těšíme se na závěr sezony, máme před sebou ještě domácí pohár a v lize můžeme hodně míchat karty," uvedl plzeňský rodák.

Odvetu proti velkému favoritovi musel jeho tým dohrávat o deseti, v 66. minutě byl vyloučen Cadu. "Ještě jsem faul na červenou neviděl, ale v dnešní době se to píská, asi to tak mělo být. Také jsem cítil, že bychom to mohli dotáhnout do penalt, ale po vyloučení už to pro nás bylo složité. Teď už je to minulost, jsme rádi, že jsme tady vůbec mohli hrát," poukázal Hranáč.

V první půli jeho tým přestál několik velkých šancí Fiorentiny. "Ze začátku jsme chtěli zvolit trochu jinou taktiku, než jsme zvolili doma. Soupeře trochu více zapresovat, ale bohužel se nám to nedařilo. Procházeli nám po stranách. Po přestávce jsme to zpevnili. Myslím, že nám to víc vyhovovalo, škoda pak prodloužení," litoval.

"Nikdo od nás křeče neměl, ale jak jsme dostali gól, tak spíš utrpěla psychika a únava na nás dolehla víc. Kdybychom drželi nerozhodný stav, myslím, že by bylo víc sil," dodal reprezentant, který zabojuje o nominaci na letní evropský šampionát v Německu.