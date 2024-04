Co ukázala Plzeň v Itálii: Jedlička čaroval, tlak domácích i čtvrtý duel v řadě bez gólu

Plzeň ani ve čtvrtém evropském duelu v řadě nedokázala vstřelit gól a její pouť Konferenční ligou končí. Na půdě Fiorentiny dlouho odolávala a držela výsledek 0:0. Nakonec padla až v prodloužení 0:2. V Evropě získala z českých klubů nejvíce bodů do koeficientu a vydělala téměř 247 milionů korun. Co dalšího odveta ve Florencii ukázala?

Jedlička čaroval

I když inkasoval dvě branky, byl jednoznačně hvězdou zápasu. Na obou stranách. Martin Jedlička ve Florencii potvrdil, že v Plzni plnohodnotně nahrazuje Jindřicha Staňka, který v zimě odešel do Slavie. Jedlička si v odvetě připsal sedm zásahů, přičemž některé z nich byly opravdu výstavní. Hned třikrát mu navíc pomohla branková konstrukce. Po nedělním čistém kontu proti Slavii tak český brankář podal další famózní výkon, kterým si řekl o pozornost.

Jedlička předvedl i v odvetě skvělý výkon. Opta by Stats Perform

Enormní tlak Fiorentiny

Očekávané góly 3,66, držení míče 73 %, rohy 19, střely 36, střely na branku 9 a 2 vstřelené góly. Tlak Fiorentiny na Západočechy byl enormní. Místy utkání připomínalo duel Ligy mistrů mezi Manchesterem City a Realem Madrid. Jedni útočili a tlačili, druzí se zuby nehty bránili. Bylo až s podivem, že to Viktoria po 90 minut přečkala a dostala utkání až do prodloužení, ve kterém už ale povolila a dovolila domácím dvě branky.

Statistiky zápasu. Opta by StatsPerform

V Itálii bez střely

"Plzeň musí být odvážnější. Alespoň v to doufám," pronesl bývalý záložník Viktorie Tomáš Hořava v rozhovoru pro Livesport Zprávy. Ale pro český tým to bylo v Itálii ohromně složité. Plzeň se ani jednou nedostala k přímému ohrožení domácího golmana, protože na branku nevyslala ani jednu přímou střelu. Dva střelecké pokusy jí byly zblokované. Ještě složitější to bylo, když se ve druhém poločase nechal vyloučit Cadu. V deseti už byl postup pro Viktoriány utopií.

Čtyři zápasy v řadě bez gólu

Čtyři zápasy za sebou v evropských pohárech nedokázala Plzeň vstřelit branku. Začalo to úvodní remízou v Ženevě (0:0), doma si zajistila postup až na penalty po bezbrankové remíze a následovaly dvě plichty 0:0 po 90 minutách s Fiorentinou. Na další senzaci Viktoria ve Florencii potřebovala minimálně jednu a poté i dvě branky. To však už nebylo v jejích silách. Jak už bylo řečeno – domácí brankář si během celého zápasu nepřipsal ani jeden zákrok.

Miliony a body do koeficientu

Byť už si za duel v Itálii nic nepřipíše, sluší se bilancovat. 247 milionů. Zhruba tolik si Plzeň vydělala v Konferenční lize během svého působení v této sezoně. Zajímavostí je, že v základní hrací době neodešla ze hřiště ani jednou poražena. Díky tomu nasbírala i důležité body do českého koeficientu – celkem jich je 5.625 bodu. Pro srovnání Slavia uhrála 4.375 a Sparta 3.500.