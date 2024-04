Jsme kousek od první trofeje, ale musíme zůstat soustředění, řekl Kovář po výhře v Evropské lize

Ve čtvrtfinálovém zápase EL moc práce neměl, na jeho branku letěla jediná střela. To ale nic nezměnilo na tom, jak byl Matěj Kovář (23) šťastný. Jeho Leverkusen protáhl po výhře 2:0 nad West Hamem sérii neporazitelnosti a český brankář si to užíval.

Pravidla jsou v Leverkusenu ohledně obsazení brankářské pozice v této sezoně jasně daná. Pokud je v pořádku brankář číslo jedna Hradecký, chytá německou nejvyšší soutěž. Utkání v pohárové Evropě pak patří české dvojce Kovářovi. A všechno jistí brankář číslo tři Lomb, který je v klubu už patnáct let, ale mezi tyče se dostává jen sporadicky.

Nikoho tak nepřekvapilo, že se ve čtvrtek večer proti West Hamu postavil do branky Bayeru v Evropské lize mladý Čech. Čisté konto jej potěšilo. "Důležité je, aby se vyhrávalo. Výsledek týmu je nejdůležitější," uvedl pro sport.cz chvíli poté, co Leverkusen v sezoně protáhl sérii bez porážky už na 42 utkání.

Statistiky zápasu. Opta by stats Perform

West Ham se na půdě bundesligového lídra soustředil hlavně na defenzivu, proto se Kovářovi ulevilo, když Bayer vstřelil první gól. "Oni hráli v bloku, mysleli si na remízu," svěřil se v mixzóně po utkání. "Po prvním gólu se to otevřelo. A nakonec to tam spadlo i podruhé," oddechl si Kovář, že do odvety na Ostrovech půjde jeho tým se slibným náskokem.

Celý Leverkusen žije báječným tažením týmu. V sezoně ještě Bayer neprohrál a ve hře jsou hned tři trofeje. Kromě Evropské ligy je blízko k získání bundesligového titulu i triumfu v německé pohárové soutěži. Už o víkendu může Schick a spol. dosáhnout na první z nich, když může ovládnout definitivně německou nejvyšší soutěž.

"Jsme kousíček od první trofeje. Doufám, že to zvládneme. Německou ligu jsem ještě nevyhrál, všichni se těší," prozradil gólman s tím, že se tým soustředí vždy jen na nejbližší zápas. Věděl proto, že plán na Brémy se bude řešit až během pátku.