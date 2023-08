Provod před odvetou s Luhanskem: Nezopakujeme stejnou chybu jako proti Dnipru

Záložník Lukáš Provod (26) věří, že fotbalisté Slavie přistoupí ke čtvrteční odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Luhansku lépe než k druhému utkání předchozí fáze kvalifikace proti Dnipru. Český reprezentant se těší na zápas na stadionu v polském Lublinu, kde se představil už předloni v březnu s národním týmem ve vítězném utkání proti Estonsku. Uvedl to na tiskové konferenci.

Slavia v předchozím předkole proti Dnipru po úvodním domácím vítězství 3:0 ve venkovní odvetě v Košicích, kde měl ukrajinský soupeř azyl kvůli válce s Ruskem, prohrávala 0:1 a po nepříliš přesvědčivém výkonu nakonec remizovala 1:1. Tentokrát si Pražané ponesou do druhého utkání proti Luhansku náskok 2:0.

"Utkání (v Košicích s Dniprem) nám úplně nevyšlo, byla to pro nás facka. Uvědomujeme si, že bychom do zápasu měli vstoupit s jiným mentálním nastavením. Věřím, že stejnou chybu nezopakujeme," citoval web Slavie Provoda z tiskové konference.

V Lublinu se představil už předloni. V Polsku měla tehdy azyl estonská reprezentace, která kvůli zpřísněným opatřením proti koronaviru nemohla pořádat utkání světové kvalifikace doma. Vzhledem k pandemii nemohli do hlediště fanoušci. Český celek zvítězil vysoko 6:2.

"Pamatuji si to dobře, není to tak dávno. Tomáš Souček tenkrát dával hattrick. Bohužel byl v tu dobu prázdný stadion, což se snad ve čtvrtek nestane. Ani jsem upřímně nevěděl, že to bylo na tomto stadionu, ale při příjezdu jsem ho poznal. Je krásný, klobouk dolů, jak v Polsku stadiony vypadají. Těšíme se na čtvrtek, trávník vypadá perfektně," pochvaloval si Provod.

Slávisté podruhé za sebou hrají v kvalifikaci proti ukrajinskému soupeři a znovu se ve venkovním utkání představí v azylu. "Pro nás je fajn, že zápasy mají vždy skvělou atmosféru. Už v Košicích jsme měli červenobílé prostředí, takže věřím, že tentokrát to bude stejné. Nemám přesné informace, kolik našich fanoušků dorazí, doufám ale, že jich nebude málo," přál si Provod.

Zorju by měl v odvetě vést asistent trenéra Mladen Bartulovič, hlavní trenér po víkendové remíze 1:1 s Minajem v ukrajinské lize rezignoval. "Je možné, že připraví nějaké změny. Na druhou stranu je tam chvilku, takže do toho může říznout i nemusí. Možná změní rozestavení, je to pro nás trošku neznámá. Musíme se soustředit na sebe. Když předvedeme dobrý výkon, měli bychom to zvládnout," mínil Provod.

Statistiky prvního utkání. Livesport

Jeho týmu se poslední dobou příliš nedaří proměňovat šance. "Nejhorší by bylo panikařit. Na tréninku nám to padá dost, mně i spoluhráčům. Stačí jen to přenést na hřiště, do finální fáze. Vytváříme si šance i nebezpečné situace, máme toho spoustu. Zbývá jen proměnit. Nic měnit nebudeme. Je jen otázka času, kdy to tam začne padat," dodal Provod.