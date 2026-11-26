Ve čtvrteční exkluzivní epizodě, kterou jsme točili přímo v Budapešti a při které jsme vůbec poprvé kladli otázky ve dvou, Borbély odpovídal na to, jak těžké pro něj bylo letní rozhodování, zda na nabídku z Ferencvárose kývnout, co říká na radikální škrty klubového rozpočtu způsobené změnou maďarské vlády, jak se mu pracuje s Veljkem Birmančevičem a Caduem nebo na to, proč je ve velmi častém kontaktu s libereckým trenérem Branislavem Fodrekem.
"Minimálně třikrát v týdnu si píšeme nebo voláme. Já chci mít informace o tom, co se děje v Česku, on je zase zvědavý, co se děje u nás nebo na evropské scéně. Sleduji ho a mám velkou radost z toho, jakou práci v Liberci odvádí a jak se mu daří. Česká liga je úplně někde jinde než slovenská nebo maďarská, což je vidět i každý rok na zástupcích v evropských pohárech," říká Borbély.
Ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily jsme také probírali:
Proč je Veljko Birmančevič v křeči?
Jak vážné jsou ekonomické škrty ve Ferencvárosi?
Jak vnímá nedávnou výhru proti AC Milán?
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