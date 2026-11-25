Poté, co Atlético v neděli dvěma góly v úvodní půlhodině rozhodlo o výhře 3:0 nad Getafe, předvedlo i proti Vikingu bleskový start a během 25 minut si vybudovalo dvougólový náskok. Dávid Hancko sehrál klíčovou roli při úvodním zásahu, když vyslal přesnou průnikovou přihrávku na nabíhajícího Alejandra Grimalda. Ten balon zpětně předložil Sörlothovi, který prudkou ranou levou nohou napálil míč pod břevno.
Na Sörlothův první gól v sezoně brzy navázala druhá trefa Juliána Álvareze v ligové fázi ročníku 2026/27, u níž musela zasáhnout branková technologie. Argentinec zakroutil svůj přímý kop přes zeď s takovou razancí a přesností, že míč přešel čáru ještě předtím, než jej stačil vyrazit natahující se Ľubomír Belko.
I když Belko nezabránil domácím v navýšení vedení, následně předvedl heroický výkon, aby do přestávky neinkasoval potřetí. Dvěma pohotovými zákroky zastavil střely Lee Kang-ina a Álvareze. Náročný večer slovenského brankáře pokračoval i po změně stran, kdy musel levou rukou vyrazit prudký pokus Grimalda.
Třetí gól už nepadl, ale utkání přineslo dramatickou tečku, když Henrik Falchener v pozici posledního obránce špatně načasoval skluz proti Giulianu Simeonemu a pár minut před koncem byl vyloučen. Domácí si tak závěr bez potíží pohlídali a díky výhře se posunuli na 18. příčku.
Oba týmy dělil před výkopem jediný bod a oba v tomto duelu viděly příležitost udělat důležitý krok směrem k vyřazovací fázi, neboť v polovině ligové fáze měly na kontě shodně dvě výhry. Od trojnásobných šampionů z Interu se očekávala aktivita, ale hosté začali odvážně, když střílený centr Maximiliana Mittelstädta jen těsně minul nataženou nohu Ermedina Demiroviče.
Krátce poté Chris Führich přinutil Josepa Martíneze k zákroku u přední tyče prudkou ranou. Djed Spence následně promarnil největší šanci první půle, když po úniku na branku vypálil pouze přímo do Dennise Seimena. Poté následovala víceméně nudná pasáž, ale krátce před pauzou Marcus Thuram těsně minul branku při svém samostatném úniku. Fanoušci si rvali vlasy, když Nicoló Barella efektním pokusem orazítkoval tyč a míč následně Seimen vyškrábl mimo nebezpečí.
Ještě před uplynutím hodiny hry už ale slavili fanoušci Interu, když se Nerazzurri ujali vedení z pokutového kopu. Josha Vagnoman se provinil tím, že zblokoval centr střídajícího Federica Dimarca rukou, a Sučič následně penaltu s přehledem proměnil. Domácí mají v této sezoně problémy s bráněním rohů, nicméně po vstřeleném gólu ustáli závar v pokutovém území, což pro ně bylo odrazovým můstkem ke zvýšení náskoku. Dimarcův tečovaný přímý kop však Seimen vytěsnil.
Střídající Lautaro Martínez přišel na hřiště a 16 minut před koncem dodal Interu klid, když zužitkoval Dimarcovu přihrávku a přízemní střelou vstřelil svůj sedmý gól v sezoně. Ten byl pro Stuttgart příliš velkou překážkou a domácí nakonec v prvním vzájemném zápase historie těchto celků udrželi výhru.
Trenér Vincent Kompany se kvůli zraněním v ofenzivě nebál nasadit sestavu, která je více zvyklá góly zastavovat než střílet. Bylo proto příznačné, že jako první rozvlnil síť jeden z jeho obránců. Tom Bischof zakroutil rohový kop do přehuštěného pokutového území, kde si na míč naskočil Dayot Upamecano a prudkou hlavičkou překonal brankáře Berkeho Özera. Lille, které do tohoto kola vstupovalo z předposledního místa ligové fáze, na chvíli ožilo, ale domácí akce byly v zárodku často zastaveny. Francouzi se naopak museli spoléhat na Özera, který zneškodnil samostatný únik Konrada Laimera.
V prvním poločase už ani jeden z celků nic kloudného nevymyslel, ale hned po změně stran bylo jasné, s čím Lille do druhé půle vstoupilo. Míč dostalo do sítě necelou minutu po výkopu, ale gól neplatil kvůli faulu Ayase Uedy na Joshuu Kimmicha při dorážce. Domácí však v tlaku pokračovali a nic už nezabránilo Uedovi, aby si naběhl na průnikovou přihrávku Nathana Ngoyeho, tělem se šikovně otočil a pravačkou uklidil míč k zadní tyči.
Bayern okamžitě zahájil protiútok, ale domácí fanoušci se brzy radovali znovu. Özer po zákroku rychle rozehrál a poslal do brejku Benjamina Andrého, který vysunul Ethana Mbappého. Jeho střela sice skončila na tyči, ale vracející se Pavlovič svůj odkop nezvládl a míč si nešťastně srazil do vlastní sítě. Lille pak skvěle bránilo a soupeře k ničemu nepustilo, přičemž samo mohlo přidat třetí gól, kdyby Soriba Diaoune na zadní tyči neminul odkrytou bránu.
Pro Bayern jde o nejhorší vstup do evropské soutěže od sezony 2009/10, když z úvodních pěti zápasů vydoloval jen osm bodů. Nyní musí německý tým zabrat, aby se vyhnul předkolu vyřazovací fáze.
Nejlepší střelec Říma Malen skóroval čtyřikrát při sobotní výhře 5:1 v Parmě, bylo proto překvapením, že nizozemský útočník začal jen na lavičce v rámci jedné ze šesti změn v sestavě. Na hrotu útoku nastoupil Santiago Castro, pro kterého to byl premiérový start v LM za klub. Matías Soulé byl dalším hráčem, který se dostal do základní jedenáctky, a právě tento útočník stál u šokujícího úvodního gólu hostů v páté minutě. Proklestil si cestu až k brankové čáře a zpětnou přihrávkou našel Maria Hermosa, který vstřelil svůj vůbec první venkovní gól za Giallorossi.
Tato trefa ukončila rekord PSG, které jako jediný tým v letošním ročníku LM ještě neinkasovalo v prvním poločase. Domácí se marně snažili překonat obranu Říma a najít odpověď. Hosté však na zlomek sekundy polevili, což se jim vymstilo – nikým nehlídaný Ilja Zabarnyj hlavou po rohovém kopu ve 31. minutě srovnal na přední tyči a skóroval ve druhém domácím zápase v řadě.
Svěřenci Gian Piera Gasperiniho začali druhý poločas podobně jako ten první a Hermoso zahodil další slibnou příležitost, když zevnitř vápna vypálil volejem nad. Matvěj Safonov poté předvedl skvělý zákrok u své pravé tyče, když vychytal Niccolu Pisilliho. Hosté ale následně schytali tvrdý direkt, když po průnikové přihrávce na Achrafa Hakimiho, kterého fauloval Wesley, následovala penalta. Ousmane Dembélé byl na hřišti teprve pár minut, ale střelou z pokutového kopu, při které poslal Mileho Svilara na opačnou stranu, zaznamenal svůj čtvrtý gól ve čtvrtém zápase LM v této sezoně.
Svilar poté brilantním zákrokem zneškodnil šanci Dembélého, jenže v tu samou chvíli probíhal přezkum VAR kvůli ruce Vitinhy ve vápně. Rozhodčí Glenn Nyberg po zhlédnutí videa nařídil penaltu. Tentokrát se k ní postavil střídající Malen a svým 17. gólem v sezoně srovnal. Nizozemec při exekuci poslal balon nechytatelně do horního růžku, což jen potvrdilo jeho sebevědomí.
Hermoso v závěru přestřelil z vynikající pozice branku a Svilar následně nohou vychytal Dembélého. Řím tak ukořistil cenný zisk, díky kterému má v ligové fázi na kontě pět bodů. PSG naopak ukončilo sérii 12 výher ve všech soutěžích právě proti klubu, který dříve vedl trenér Luis Enrique.
Fenerbahce si připsalo druhou výhru v soutěži v řadě a tento výsledek odsoudil ukrajinský celek ke třetí porážce v soutěži za sebou. Za hosty odehrál na Stamford Bridge celý zápas také N'Golo Kanté, jenž se na tomto stadionu v minulosti stal ikonou Chelsea. Vítězný gól vstřelil v 56. minutě Vedat Muriqi.
Reds v úvodu kontrolovali držení míče, ale první velkou šanci měli domácí. Freddie Potts se dostal k zakončení z bezprostřední blízkosti, ovšem jeho pokus skvěle zablokoval Ronald Araújo. Skóre tak otevřel Liverpool, když brankář Yann Sommer lacino odevzdal míč a tuto chybu potrestal Isak. Domácí se snažili rychle odpovědět a Felix Lemarechal měl na zadní tyči velkou příležitost, jenže jeho hlavička mířila přímo do rukavic Alissona.
Joaquin Seys měl před přestávkou další dobrou šanci, při které musel zasáhnout Dominik Szoboszlai. Celkově však byla úvodní půle poměrně opatrná, což bylo překvapivé vzhledem k tomu, že v dosavadních osmi zápasech obou týmů v ligové fázi padlo dohromady 42 gólů. Pro Reds to však nebyla jen pozitiva, neboť Andoni Iraola musel těsně před pauzou střídat zraněného Victora Muňoze. Na hřiště poslal Ria Ngumohu, hráče, který minulou neděli neustále trápil Manchester United.
Tento tah se málem vyplatil, protože mladý žolík krátce po změně stran téměř zdvojnásobil vedení Reds, když se propletl skrze obránce v pokutovém území, ale těsně minul branku. Sommer poté předvedl ostrý zákrok proti Szoboszlaiovi po rychlé kombinační akci. Bruggy se však nehodlaly vzdát bez boje, což byl impuls pro Iraolu, aby na hřiště poslal Virgila van Dijka a další zkušené hráče.
Tento záměr vyšel a Liverpool nakonec zápas stylově uzavřel, když domácí otevřeli hru. Wirtz navýšil vedení precizní střelou na zadní tyč a Isak své představení korunoval chytrým obloučkem. Liverpool si tak udržel šňůru bez dvou porážek v řadě v základní části Ligy mistrů, která trvá od listopadu 2018.
Pro Bruggy tato prohra znamená konec úžasné série 11 zápasů bez porážky, přesto zůstávají na dobré cestě k postupu do play off a cílí na čtvrtou účast ve vyřazovací fázi v řadě.
Po zdrcující nedělní porážce 0:4 na hřišti Liverpoolu zamířili Rudí ďáblové do Lisabonu, kde je čekal rozjetý Sporting, který si věřil, že týmu Mauricia Pochettina uštědří další ránu. Hned v úvodu nastala nervózní chvíle, kdy Suárez téměř vystihl odkop Senneho Lammense, zatímco Maximiliano Araújo z bezprostřední blízkosti přestřelil branku. United drželi míč více na kopačkách a první příležitost si vytvořili, když Joshua Zirkzee zpracoval dlouhý pas Lenyho Yora, ale následně zamířil nad břevno.
Známý pocit zmaru se však znovu dostavil ve chvíli, kdy byl Lisandro Martínez potrestán za zákrok na Genyho Catama a rozhodčí Szymon Marciniak nařídil pokutový kop. Hosté si mohli oddechnout, když Lammens snadno lapil Suárezovu nepovedenou penaltu. Kolumbijský útočník však necelé tři minuty poté dostal druhou šanci, když byla nařízena další penalta po srážce Lammense se Suárezem ve vápně. Tentokrát už se domácí kanonýr nemýlil. Amad Diallo si myslel, že před přestávkou vyrovnal po pasu Youriho Tielemanse, ale gól nebyl po kontroverzním rozhodnutí uznán kvůli údajnému faulu belgického záložníka na Goncala Inácia v zárodku akce.
Tato křivda United možná nabudila, protože po změně stran se rychle tlačili dopředu a sami dostali výhodu pokutového kopu, když byl Martínez faulován Eduardem Quaresmou. Fernandes nabízenou šanci využil a srovnal. Bývalý miláček lisabonského publika pak zápas zcela otočil jedním z nejbizarnějších gólů v historii Ligy mistrů: po jeho střele z dálky se míč odrazil od drnu a obloučkem přeletěl Kaiquea Pereiru. Fernandes byl chvíli nato blízko zkompletování hattricku, ale jeho přímý kop těsně minul tyč.
Sporting se snažil odpovědět, Luis Guilherme těsně minul a Sergi Altimira vyzkoušel štěstí střelou, kterou Lammens nejprve vyrazil před sebe, ale následně zkrotil na druhý pokus. Hostující gólman však nepůsobil jistě a hostitelům daroval vyrovnání obrovskou chybou, kdy mu vypadl rutinní centr Ivana Fresnedy a Suárez z dorážky skóroval. Tento divoký zápas měl ještě další zápletku, když se zdálo, že si Kaique po Fernandesově rohu vstřelil vlastní gól, ale ten byl odvolán kvůli faulu Patricka Dorgua – šlo o další sporný verdikt rozhodčího Marciniaka. Kontroverzím nebyl konec, v nastavení byl po faulu na Altimiru vyloučen po druhé žluté kartě Tielemans.
Body se nakonec dělily. Pro United to znamená, že nevyhráli v posledních sedmi venkovních zápasech Ligy mistrů, ale Pochettino může čerpat optimismus z výkonu, který ukázal, že v tomto sužovaném kádru stále dřímá bojovný duch. Naopak vítězná série týmu Paula Fonsecy napříč všemi soutěžemi skončila na pěti zápasech a domácí budou po převážně matném výkonu rádi za zisk bodu.