Sešívaní svého soupeře přestříleli, několikrát ho dostali pod tlak a branka visela ve vzduchu. Nakonec se ale přece jen z hubeného vítězství radoval Villarreal, za který se trefil Tajon Buchanan.
"Cítili jsme to jak my na hřišti, tak lidi na tribunách, že to bylo blízko. Šance jsme měli a byly tam pasáže, kdy jsme byli lepším týmem. Zasloužili jsme si ten gól dát, ale bohužel. Chybí nám taky nejspíš to štěstíčko. Fotbal se ale hraje na góly," uvedl v pozápasovém televizním rozhovoru pro stanici Nova Sport David Jurásek.
Domácí si vypracovali několik nadějných příležitostí, ve finálním řešení ale pokaždé selhali. "Hodnotí se to blbě. Když gól nepadl, tak to asi byla špatná rozhodnutí. Měli jsme hodně šancí, které jsme mohli využít lépe a dotáhnout to do branky. Bohužel nám to dneska nepřálo a musíme se z toho poučit," je jasné českému reprezentantovi.
V prvním poločase přitom mohli jít hosté do deseti. VAR ale nakonec červenou kartu pro Veigu odvolal a hrálo se tak dále v jedenácti na obou stranách. "Vůbec jsem to nezaregistroval, bylo to rozhodnutí, které udělal rozhodčí. Já jsem to vůbec neviděl, takže nedokážu hodnotit. A jestli byla, nebo ne, to ví asi jenom lidé u televize, těžko říct. Myslím si ale, že i když byli v plném počtu, tak jsme měli na to je porazit," mrzelo šestadvacetiletého obránce.
Slavia tak natáhla svou nelichotivou sérii v milionářské soutěži už na čtyřiadvacet utkání bez vítězství. "Je to rekord a nějaká statistika, ale já si z toho hlavu nedělám. Je to prostě tak, jak to je. My musíme každý zápas bojovat, jako jsme bojovali dneska, a dodat k tomu ty góly a být šťastnější na konci zápasu," uzavřel Jurásek.