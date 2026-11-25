Převládá po zápase zklamání?
"Samozřejmě, mrzí nás hlavně výsledek. Byla tady zase skvělá kulisa, zase vyprodáno a chceme těm lidem prostě dát víc než prohru. Chceme dát výhru i sobě a dneska se nám to zase nepovedlo. Ten zápas byl v podstatě 50 na 50, možná jsme v něm celkově byli i aktivnější, ale hraje se na výsledek a na to nejdůležitější. To jsou góly. Pro nás dneska nastal ten nejhorší scénář. Prohráli jsme doma, nedali jsme gól. Je to zklamání na úrovni deset z deseti."
Byla to další evropská lekce z efektivity?
"Nechci říkat, že jsme dostali nějakou lekci, ale ukázku té efektivity určitě. V tom přechodu to skvěle zrychlili nahoru na útočníka. Ten se mezi těmi dvěma hráči dobře rozhodl, odstoupil ze souboje, míč se odrazil k Buchananovi a ten to trefil. Můžeme si říkat pozitivní věci. Můžeme si říkat, že jsme byli aktivní, že to byl vyrovnanej zápas, ale prostě jsme prohráli, takže nemůžeme být spokojení. Na druhou stranu si myslím, že kluci, co byli na hřišti, do toho dali maximum. Těžko jim můžeme něco vyčítat. Soupeř měl ale v defenzivě každýho hráče o hlavu většího než my. Nepomohli jsme si ani standardkou, ani nějakým překvapivým řešením. Pak přišel trest v podobě toho, že oni svoji šanci proměnili a my ne."
Nepomohla vám ani některá rozhodnutí VARu. Nejdřív rozhodčí odvolal červenou kartu, pak si David Jurásek žádal penaltu za ruku a nakonec rozhodčí odvolal i pokutový kop v závěru.
"Nechci po prohraném zápase hodnotit rozhodčího. Ale když si vzpomenu na zápas s Lens a červenou pro Kočiho, o které jsme řekli, že byla spravedlivá, tak mě mrzí, že tentokrát to červená nebyla a VAR do toho sáhl. Každý má ten metr jiný. Rozhodně to ale není důvod porážky. Ve finále se má hrát jedenáct na jedenáct. Co se týče té ruky, tak ta, co jsem z dálky viděl, byla u těla. Tam si myslím, že penalta ne. A u té poslední situace mi říkali, že balon nebyl ve hře, takže se ta situace nepočítá. Nemá ale cenu řešit rozhodčího, měli jsme jednu nebo dvě situace vyřešit tak jako oni před gólem."
Před pár týdny jste chválil nigerijské křídelníky. Profilově se Ayaosi i Suleiman do Evropy hodí, ale zatím je sráží řešení situací ve finální fázi. Co s tím?
"Nevím, ale je to tak. Myslím si, že problém je v tom, že nám na tom strašně záleží. Možná kdybychom si dneska řekli, že je to normální ligový zápas, a nebyla tady taková kulisa, vyřešili bychom ty situace lépe. Ti kluci hrají Ligu mistrů první rok, strašně chtějí, chtějí pro to udělat všechno, ale pak je to trochu svazuje. Musíme si ale říct, že hrajeme s týmem z LaLigy, hrajeme fakt dobře do defenzivy, dobře dostupujeme, dobře presujeme, dobře si rozdělujeme hráče, překonáváme i ten první presink. Všechno je v pořádku. A pak přijde míč do poslední třetiny a tam to nevyřešíme. Když si vzpomenu na to, jak Mubarak nebo Manu řešili ty situace v Jablonci, možná pod vyšším časoprostorovým tlakem než dneska, tak si myslím, že prostě rozhodla právě ta hlava. Jediné, co těm klukům dneska můžeme vyčíst, je nějaká technická nedokonalost. Oni to samozřejmě chtějí udělat technicky co nejlíp. Nikdo se nechce ukopnout nebo dát špatnou přihrávku. Ale přijde mi, že to chtění i ta koncentrace jsou prostě moc velké."
Hru hodně oživil Pavel Kačor. Jak se vám zamlouval jeho výkon?
"Škoda, že tam šel až po inkasovaném gólu, protože to střídání bylo v plánu už dřív. Chtěli jsme ho využít na těch závěrečných 30 minut a on ukázal, že rozhodně má co nabídnout. Má to, co nám častokrát u českých hráčů chybí. Vidí ty situace v útočné třetině, umí hrát za obranu, má vrozené timingy. Navíc je skvěle nastavený v hlavě a stále na sobě chce pracovat. Věřím tomu, že před sebou má velkou kariéru."
Měli jste spoustu centrů, spoustu standardek. Chyběl vám dnes ve vápně hráč typu Tomáše Chorého?
"Měl typologii, která by se dnes hodila, ale není to jen o něm. Dneska chyběli i Lukáš Provod nebo Štěpán Chaloupek a obecně centimetry při standardkách. Villarreal navíc trochu protočil sestavu a dal do obrany vyšší hráče, ze vzduchu tam dneska nebyla cesta. My jsme vsadili na rychlost a mrštnost, chybějící centimetry pak jsou jistou daní za toto rozhodnutí. Chtěl bych mít v týmu deset vysokých, rychlých, technických fotbalistů, ale tak to ve fotbale nefunguje."
V Evropě jste nevyhráli už 20 zápasů za sebou. Proč to stále nemůže klapnout?
"Jsem zklamaný, smutný, ale nechci se opakovat. Je to ukázka velké kvality soupeřů a taky limitů, které tam někdy máme. Vždycky přijde nějaký náraz. Někdy uděláme chybu my jako realizační tým, někdy ji udělá hráč. Jsou zápasy, kde jasně taháme za kratší konec, jako na Interu. Prohrajeme 3:0, jsme jasně horší a nemáme šanci. Ale dneska? Upřímně, po půli a na začátku druhého poločasu jsem si říkal: "Hlavně ať dáme gól." Měli jsme ten zápas fakt dobře rozehraný a neměl jsem v tu chvíli pocit, že prohrajeme."
Co se tedy musí sejít, abyste tu sérii prolomili?
"Potřebujeme odehrát zápas bez chyby vzadu a být produktivní vepředu. Vždycky tam je nějaká signifikantní věc, která nás srazí. Musíme se o to pokoušet dál. Třeba to přijde v zápase, kde to nikdo nebude čekat."
Máte už představu, kolik pozic budete chtít v zimě posílit?
"Určitě to nebude tak velké posilování jako v létě. Ta obměna se nám povedla. Teď potřebujeme vyřešit spíš jednu dvě pozice, které nám třeba i dneska scházely, a možná se výhledově podívat na hráče, kteří přijdou až v létě. Můžou jít někam na hostování nebo je ještě necháme v jejich klubu. Může to být úplně jinak, ale jestli budou kluci pokračovat v těch výkonech v klubu i v reprezentacích, příští léto můžeme řešit další přestavbu, protože zájem o ně je. Na jednoho hráče se dnes byli podívat skauti z pěti klubů."