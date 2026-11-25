Villarreal udržel neporazitelnost a v neúplné tabulce ligové fáze se posunul o bod před Slavii na druhé místo za Real Madrid. Z 36 mužstev postoupí do vyřazovací fáze 22 nejlepších. Ligovou fázi Youth League hrají mládežnické týmy klubů, které postoupily do Ligy mistrů. Mladí slávisté usilují o co nejlepší nasazení do jarní části, ligovou fázi zakončí 8. prosince na hřišti Bayernu Mnichov.
Druhá větev soutěže je určena pro dorostenecké šampiony svých zemí. Česko zastupuje Hradec Králové, který dnes čeká domácí úvodní zápas finálového 3. kola proti Kajratu Almaty. Mistrovská část se hraje pavoukem a vzejde z ní 10 postupujících do vyřazovací fáze, kde se obě větve Youth League propojí.