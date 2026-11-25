Trenér Barcelony Hansi Flick udělal ve srovnání s dramatickou nedělní výhrou nad Villarrealem pět změn v sestavě. Mimo jiné pro zranění kotníku chyběl Lamine Yamal a nejlepší střelec španělské ligy Brazilec Raphinha začal jen na lavičce a přišel až na poslední čtvrthodinu.
Na útočné síle hostů ale nebyly absence znát a po půlhodině se šance Sabahu na bod začaly rozpadat. Jeden z nových hráčů v sestavě Anthony Gordon poslal dvakrát zblízka do sítě míč, který brankář Pokatilov jen vyrazil. O hattrick ho připravil jen těsný ofsajd.
Po vyšachování soupeřovy obrany udeřili také Karim Adeyemi a Gabriel Jesus. Až za stavu 0:4 využil zranitelnost barcelonské obrany Joy-Lance Mickels. Rodák z Rwandy si tak zopakoval střelecký zápis z utkání se Slavií a zmírnil porážku domácích.