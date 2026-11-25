Zapomenutý Suleiman
Slavia začala zostra a hned po 11 vteřinách se dostala do prvního zakončení, střela Emmanuela Ayaosiho ale byla na dlouhou dobu tím posledním zajímavým momentem jinak spíše nezáživného prvního poločasu. Na další větší vzruch si fanoušci v Edenu museli počkat až do 43. minuty.
A zdálo se, že čekání přineslo vytoužené ovoce. Wiktor Nowak z hranice pokutového území protáhl brankáře Luize Júniora a vyražený míč poslal do odkryté branky Mubarak Suleiman. Radost v Edenu ale trvala jen chvíli, mladý nigerijský záložník zakončoval z ofsajdu, a stav proto zůstal nerozhodný 0:0.
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Červená, nečervená
Necelou minutu po Suleimanově neuznané brance se Eden dostal do varu podruhé. Tentokrát po tvrdém faulu Renata Veigy na unikajícího Mojmíra Chytila. Portugalský střední obránce trefil Chytila loktem do obličeje a rozhodčí Rade Obrenovič mu bez váhání udělil červenou kartu.
Ani tentokrát ale radost v Edenu netrvala dlouho. Videoasistent Obrenovičovo rozhodnutí zpochybnil a slovinský sudí nakonec svůj verdikt zmírnil. Veigovi i přes to, že fauloval z pozice posledního bránícího hráče, nakonec udělil pouze žlutou kartu a pokračovalo se v 11 hráčích na obou stranách.
Neefektivní standardky
Jestli si na něco Slavia proti španělskému soupeři nemohla stěžovat, byl to nedostatek standardních situací. V zápase kopala 13 rohů, zahrávala několik přímých kopů ze zajímavých pozic a hrozit se snažila i z autů, pokaždé ale marně.
Hosté vršovický celek po standardkách prakticky nepustili do zakončení. Slavia díky rohu nakonec přeci jen mohla dostat šanci ke srovnání, penaltu, kterou sudí nařídil po faulu na Nowaka, ale nakonec stejně jako červenou kartu odvolal VAR.
Gól z ničeho
Slavia od začátku druhé půle působila dojmem lepšího týmu. Villarreal přehrávala a vytvořila si i několik zajímavých závarů před brankou Luize Júniora, z ojedinělé příležitosti na druhé straně hřiště ale v 62. minutě udeřili hosté.
Po vystoupení Davida Zimy se míč dostal na kopačky Carlose Macii, ten přesnou průnikovou přihrávkou využil mezeru, která vznikla uprostřed obrany sešívaných, a míč se od dostupujícího Angeho N'Guessana odrazil na kopačky Tajona Buchanana. Mladý kanadský křídelník ve vyložené šanci nezaváhal a rozhodl o výhře Žluté ponorky.
Když xG nerozhoduje
Tohle už není náhoda. Slavia zakončila i pátý zápas aktuálního ročníku Ligy mistrů s lepší statistikou očekávaných gólů než soupeř, z převahy ale opět nedokázala vytěžit ani bod. Zatímco v minulých zápasech ztroskotala na výborně chytajících brankářích, tentokrát doplatila na vlastní nekvalitu.
V kolonce očekávaných branek se sešívaní dostali na hodnotu 1,16, podle statistiky xGOT, která zohledňuje kvalitu zakončení, ale měli vstřelit pouze 0,05 gólu. Alespoň o jeden gól je tak minimálně z pohledu statistik připravila mizerná koncovka. V Edenu už jde o takové déjà vu.