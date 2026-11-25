Patrik Hrošovský se na začátku roku vrátil po letech do Plzně, do posledních dvou kol ligové fáze Evropské ligy ještě tehdy zasáhnout nemohl. Viktoria navzdory dlouhému oslabení s FC Porto remizovala 1:1. "Ten zápas jsem nehrál, ale samozřejmě si na něj dobře pamatuji. Určitě by nám pomohlo, kdybychom hráli tak týmově a s takovou vášní jako tehdy. I když nás bylo o jednoho méně, dokázali jsme být konkurenceschopní a nedovolili jim ani nějak moc šancí. Musíme předvést stejný týmový duch," uvedl.
Benfica aktuálně drží sérii devíti soutěžních výher. "Určitě je jedním z favoritů soutěže, už proto, že jsou na čele tabulky. Hrají dobře i v domácí lize. Myslím, že prohráli v lize jen jediné utkání. Velmi silný tým, velká výzva pro nás. Je to velký zápas pro celý klub, město. Těšíme se na to, tyto zápasy jsou takový svátek fotbalu. Věřím, že i my ukážeme kvalitu a bude vidět náš styl," přál si Hrošovský.
I v lednu proti Portu se na západě Čech hrálo za mrazivých teplot, na které nejsou portugalské týmy zvyklé. "Asi každému se hraje lépe, když je 16 nebo 17 stupňů než okolo nuly. Kdybychom podali takový výkon jako proti Portu, když byla taková zima na začátku roku, myslím, že by byla spokojenost ze všech stran," podotkl čtyřiatřicetiletý záložník s úsměvem.
Těší ho, že se Západočeši po nepovedeném vstupu do sezony zvedají, pět soutěžních duelů po sobě neprohráli. "Určitě je to příjemnější, než když se prohrává. Cítím z týmu, že sebevědomí roste a že nám to vychází tak, jak jsme chtěli předtím. Věřím, že ještě těch zbývajících šest zápasů do konce podzimní části zvládneme tak, jak si přejeme," řekl Hrošovský.
"Zápas s Benfikou nám určitě může ukázat, jak na tom jsme. Samozřejmě je to silný soupeř, takže se to těžko porovnává s tím, jaké zápasy hrajeme v lize. Ale jednoznačně jsou to zápasy, na které se všichni těšíme. Věřím, že bude vidět entuziasmus a bude to zajímavý zápas," dodal zástupce kapitána Matěje Vydry.
V dobré formě je i on osobně. "I já se cítím dobře. Byla reprezentační pauza, my hráči, kteří jsme tu zůstali, jsme si mohli trochu odfrknout. Jsem rád, že mi drží zdraví a věřím, že zbytek podzimu zvládneme," dodal Hrošovský.