Slavia v hlavní soutěži Ligy mistrů čeká na výhru už 19 let a zároveň 19 zápasů. Po porážce 1:2 s Arsenalem se krčí u dna tabulky s jediným bodem za remízu na hřišti Fenerbahce. Před cestami do Mnichova a Porta nutně potřebuje přenést skvělou formu z domácí ligy i do Evropy.
V posledních čtyřech utkáních na vlastní půdě totiž sešívaní nastříleli působivých 15 gólů a ani jednou neztratili body. V Lize mistrů sice v poslední době doma konkurují soupeřům, oba duely v Edenu v této sezoně však prohráli o jediný gól. Nyní tak zároveň drží klubový rekord v podobě 10 domácích evropských zápasů bez vítězství v řadě.
Villarreal po porážce 0:6 s PSG ve čtvrtém hracím dni zůstal se třemi body mimo postupovou TOP 24. Jeho defenzivní problémy se znovu ukázaly o víkendu, kdy promarnil brzké vedení 2:0 a podlehl Barceloně 2:3. Pro Villarreal se jedná o známý problém z posledních evropských vystoupení.
V této sezoně už sice v Evropě nastřílel osm gólů, tedy o tři více než za celou ligovou fázi minulé sezony, v hlavní soutěži však prohrál 12 z posledních 14 zápasů. To zahrnuje i porážky v posledních sedmi venkovních duelech, což je rekord mezi španělskými kluby.
Villarreal ve dvou předchozích vzájemných zápasech v rámci Evropské ligy v sezoně 2017/18 neprohrál. Doma se Slavií remizoval 2:2 a v Edenu ji porazil 2:0.
Koho sledovat a absence
Mojmír Chytil skóroval v úvodních pěti minutách obou posledních domácích zápasů Slavie. Ve všech pěti letošních zápasech, v nichž se trefil, navíc vstřelil první gól svého týmu. Naproti tomu Georges Mikautadze skóroval ve dvou z posledních tří zápasů LM a tři z jeho pěti soutěžních gólů v této sezoně přišly po 75. minutě.
Slavii chybí řada opor včetně Štěpána Chaloupka, Lukáše Provoda a Danijela Šturma. Navíc se během sobotního vítězství 2:0 nad Sigmou Olomouc zranil David Moses. Mezi absentující hráče Villarrealu patří Juan Foyth a Gerard Moreno.