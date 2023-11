Priske: S Rosickým vidíme fotbal stejně. Sparta je teď intenzivnější a rychlejší

Spartu po devíti letech vrátil na český fotbalový trůn. Titulem ale práce Briana Priskeho (46) na Letné zdaleka nekončí. Dánský kouč nedávno prodloužil smlouvu do roku 2026 a těší ho, že se svým štábem může dál rozvíjet pražský klub. "Chceme obhájit mistrovský titul, to nás všechny žene dopředu. A samozřejmě všichni sníme o Lize mistrů," prozradil ambice pro dánský web Campo.

Priske si po úspěšné sezoně ve Spartě vysloužil kontrakt až do roku 2026. Rozhodování neměl těžké. "Jedním z důvodů prodloužení smlouvy bylo i to, že se mi mimořádně dobře spolupracuje s vedením, především s Tomášem Rosickým. Probíráme spolu spoustu věcí, vidíme fotbal stejně a chceme klub i sebe navzájem posouvat správným směrem. Jako trenér si musíte vážit toho, když jste na správném místě s lidmi, se kterými se dobře dělá," řekl pro dánský web Campo.dk, s nímž Livesport spolupracuje.

Vedle Rosického si pochvaluje i práci sportovního manažera Tomáše Sivoka. "Je na každém tréninku, pořád mluví s hráči i trenéry. Stará se o to, abychom byli sladěni. I on má obrovský význam a přispěl k tomu, že bylo snadné rozhodnutí tady prodloužit smlouvu," řekl Priske.

Dánského stratéga těší, že jeho trenérský štáb má vliv přesahující A-tým. "Máme tu béčko a akademii, kterou taky můžeme pomoci posílit. Motivuje mě, když vím, že můžeme ovlivňovat i tyhle části klubu. I když áčko je samozřejmě nejdůležitější a taky nejzajímavější. Já, Lars i Christian (asistenti Friis a Clarup – pozn. aut.) máme stejnou filozofii, těší nás, že můžeme tvořit silný základ klubu," pochvaluje si.

Aktuální forma Sparty. Livesport

Priskeho první sparťanská sezona se otočila po prohraném říjnovém derby. Letenští po výprasku 0:4 od Slavie změnili herní systém a v rozestavení se třemi obránci došli až k mistrovskému titulu. Priske v týmu vidí pokroky. "Myslím, že se nám podařilo posunout herní styl Sparty. Jsme trochu intenzivnější, silnější, rychlejší," vysvětluje.

"Chceme tu tvořit dobrou kulturu, ve které je hodně sparťanských odchovanců doplněných talentovanými hráči ze zahraničí," dodává Priske ke skladbě kádru. "Když jsme přišli, bylo tu hodně Čechů, pak dorazilo několik velmi kvalitních zahraničních hráčů. Teď chceme rozvíjet mladíky, které tu máme, a připravit je pro A-tým."

Zápasový program fotbalistů Sparty. Livesport

Dánský trenér podepsal nový kontrakt navzdory tomu, že o něj po úspěšné sezoně byl zájem v cizině. Podle serveru infotbal.cz patřil mezi jeho nápadníky i bundesligový Augsburg, který nakonec převzal jiný Dán Jess Thorup. Lákání velké ligy je těžké odolat, Priske ovšem zatím o odchodu nepřemýšlí. "Každý trenér se občas zasní o tom, jak skvělé by bylo trénovat v jedné z TOP 5 lig, a co by tam mohl udělat. Samozřejmě, že i já mám takové ambice. Ale rozhodně to není každodenní náplň mého života. Kdybych se soustředil jen na tohle, asi by mi v životě něco chybělo," řekl pro Campo.dk.

"Soustředím se na trénink, na zápasy, na rozvoj týmu i sebe samého. Příležitosti ještě přijdou. Nejde mi o to, kde budu za pět nebo sedm let. To není důležité. Jde mi o to, jak si vedeme teď," dodal sparťanský kouč.