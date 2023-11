Slavia přetlačila Šeriff až v nastavení. Výhru a postup zajistil sešívaným z penalty Tijani

Fotbalisté Slavie vyhráli v 5. kole skupiny G Evropské ligy nad Šeriffem 3:2 a zůstali na první příčce tabulky. Sešívaní před poloprázdnými tribunami mrazivého Tiraspolu poprvé udeřili už v 19. minutě po chytré patičce Václava Jurečky (29), nepohlídali si však závěr první ani začátek druhé půle a najednou museli dohánět ztrátu. V 78. minutě se však perfektně trefil Christos Zafeiris (20) z přímého kopu a v nastavení proměnil rozhodující penaltu Muhamed Tijani (23).

Roli favorita se snažili sešívaní plnit od samého začátku. V první velké příležitosti se zjevil Zafeiris, jenž se na penaltovém puntíku tvrdě opřel do voleje, k jeho smůle však orazítkoval pouze levou tyč. Povedenou ránu vyprodukoval i Jurečka, proti němuž ale zasáhl Maksym Koval. Vzápětí si český reprezentant naběhl na centrovaný balon a patičkou jej usměrnil za záda ukrajinského gólmana. Ve stejné příležitosti se ve 38. minutě zjevil Andres Dumitrescu, jenže i tentokrát se zaskvěl Koval.

Pražané navzdory jasné dominanci skórovali jen jednou, což se jim vymstilo v nastavení první půle. Cristian Tovar si nejlépe naskočil na centrovaný míč a hlavou jej usměrnil za záda Aleše Mandouse.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

S remízou se sešívaní rozhodně nechtěli smířit. Jurečka ve snaze navázat na svůj gól z prvního poločasu pálil zpoza vápna, nicméně na Kovalovu bránu jeho pokus téměř nedoletěl, a tak si Ukrajinec připsal snadný zákrok. Po chvíli se míč ve vápně odrazil k Zafeirisovi, který pálil z první a mířil nad břevno. Nevyužitých šancí Pražané brzo litovali, neboť v 56. minutě zakončoval rychlý protiútok Jerome Ngom Mbekeli a otočil stav utkání ve prospěch Vos.

Hráči Slavie po inkasování uzavřeli soupeře v jeho vápně a dlouho se snažili defenzivní blok Šeriffu propálit. To se povedlo v 78. minutě Zafeirisovi, jenž se trefil z přímého kopu přesně do levé šibenice. Vypadalo to tedy, že utkání dospěje k remíze, nicméně v nastavení vybojoval Lukáš Provod penaltu. K pokutovému kopu se postavil Tijani a dělovkou k levé tyči rozhodl.

Tabulka skupiny G Evropské ligy