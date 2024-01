De Bruyne je po čtyřech měsících zpět. Pomáhá nám vítězit, lidé ho milují, těší Guardiolu

Trenérovi Manchesteru City Pepu Guardiolovi (52) udělal radost nedělní návrat záložníka Kevina De Bruyneho (32) na hřiště po čtyřměsíční pauze. Španělský kouč doufá, že do druhé poloviny sezony bude mít kompletně uzdravený kádr, který bude bojovat ve třech soutěžích.

De Bruyne si v úvodním srpnovém kole anglické ligy zranil stehenní sval, kvůli němuž chyběl po zbytek kalendářního roku 2023. Zkušený Belgičan se vrátil po dlouhé přestávce ve 3. kole Anglického poháru proti druholigovému Huddersfieldu. Jako střídající hráč pomohl asistencí k výhře 5:0.

"Mám neuvěřitelnou radost z jeho návratu, protože Kevin nám pomáhá vítězit. Kevin, Erling Haaland, Phil Foden... Tihle hráči vyhrávají zápasy, proto jsou pro nás tak důležití," uvedl Guardiola, který 18. ledna oslaví 53. narozeniny.

Výkon De Bruyneho, jenž nastoupil na 34 minut, se mu zamlouval. "Odehrál dobrou minutáž. Bylo lepší nasadit ho až do druhé půle kvůli většímu prostoru na hřišti, jelikož Huddersfield zpočátku bránil hodně hluboko. Kevin teď potřebuje nastřádat tréninky ještě víc než zápasy."

Líbilo se mu, jak na Belgičanův návrat zareagovali fanoušci. "Jsem si jistý, že Kevin pocítil, jak ho lidé milují a naopak on je. Tento vzájemný respekt potrvá věčně," prohlásil někdejší trenér Barcelony a Bayernu Mnichov.

Na držitele bronzu z mistrovství světa 2018 v Rusku nehodlá tlačit. "Kevin nevyřeší naše problémy. Pomůže nám svým talentem a ve věcech, v nichž se zlepšujeme. Dokáže ustát tlak, o tom víme, ale nechci na něj vyvíjet nátlak, protože by to nebylo fér," podotkl Guardiola. "Má výjimečnou schopnost, kterou těžko najdete. Někteří naši hráči jako Erling, Phil a další si rádi nabíhají za obranu a spoluhráči je nacházejí přihrávkami. Přesně v tom je Kevin výjimečný," dodal.

Citizens se v sobotu představí v anglické lize v Newcastlu, další soutěžní utkání je čeká až na konci ledna. Obhájce titulu ztrácí z třetí pozice pět bodů na vedoucí Liverpool, odehrál ale o zápas méně.

"Náš velký rival Liverpool je zpátky, to samé platí pro Arsenal. Ve hře je spousta dalších dobrých týmů, například Tottenham. Nemůžeme moc ztrácet body, jinak to bude ještě těžší. Čeká nás důležitý zápas proti Newcastlu, pak si dva týdny odpočineme. Kvůli lepším teplotním podmínkám se vydáme do Abú Zabí," řekl kouč. "Přeju si, aby se do druhé poloviny sezony všichni uzdravili. Erling, John Stones, Jack Grealish, Jérémy Doku. Pak budeme mít tým bojující ve třech soutěžích až do konce," dodal.

Jeho svěřenci v minulém kalendářním roce jako první anglické mužstvo ovládli Premier League, Anglický pohár, Ligu mistrů, Superpohár UEFA i klubové mistrovství světa. Také v této sezoně útočí na tzv. treble, vedle dvou domácích soutěžích jsou ve hře i v Lize mistrů, kde v osmifinále narazí na přemožitele pražské Sparty z kvalifikace FC Kodaň.