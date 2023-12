Guardiola promluvil o zraněných oporách: De Bruyne se vrátí brzy, Haaland snad v lednu

Trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola (52) ocenil přístup svých svěřenců po triumfu na klubovém mistrovství světa z minulého týdne. V letadle cestou ze Saúdské Arábie zaslechl rozhovor hráčů, kteří se bavili o středečním ligovém utkání na hřišti Evertonu, což ho velmi potěšilo stejně jako následné vítězství 3:1 nad Karamelkami po obratu ve druhé půli. Na klubovém webu rovněž uvedl, že se záložník Kevin De Bruyne (32) po dlouhodobém zranění brzy vrátí na hřiště.

"Citizens" v pátek porazili na klubovém šampionátu v Džiddě brazilský tým Fluminense 3:0 a jako první anglický tým v historii získali v jednom kalendářním roce pět trofejí. Vedle MS klubů ovládli i anglickou ligu, Anglický pohár, Ligu mistrů a Superpohár UEFA.

"Vzpomínám si, že jsem v letadle cestou ze Saúdské Arábie poslouchal hráče, kteří to nevěděli, jak se začali bavit o Evertonu. Jen jsem si řekl: 'Páni, to je můj tým'. Mám pocit, že si pořád za něčím jdou. V této sezoně jsme odehráli spoustu zápasů a lidé tvrdí, že už to nejsme my, přitom jsme prohráli jediné z posledních 16 soutěžních utkání. Nemluvíme dostatečně o tom, jak dobří jsme," řekl Guardiola.

Manchester v duelu 19. kola anglické ligy na stadionu Evertonu po první půli prohrával, po změně stran ale třemi góly obrátil skóre. "Je to obrovské vítězství poté, co jsme se vrátili ze Saúdské Arábie. Mám velkou radost z toho, jak jsme zareagovali. Znovu jsme dokázali, jak výjimečnou máme skupinu hráčů a mentalitu," prohlásil dvaapadesátiletý Španěl, jehož svěřenci ztrácejí ze čtvrtého místa pět bodů na vedoucí Liverpool, mají ale zápas k dobru.

Radost mu zkazilo zranění stopera Johna Stonese, který musel už v závěru první půle ze zápasu odstoupit. "Nevypadá to dobře, odnesl to kotník," uvedl bývalý trenér Barcelony či Bayernu Mnichov.

Posledních 15 zápasů Manchesteru City. Livesport

Už od srpna je mimo hru kvůli zranění stehenního svalu belgický záložník De Bruyne, ale jeho návrat se podle kouče blíží. "Musíme být ale opatrní. Pokud si člověk návrat dobře nenačasuje, může se znovu zranit. Jeho zranění bylo vážné, ale už s námi trénuje. To je velmi pozitivní, brzy se vrátí. Byl bych rád, kdyby nastoupil v sobotu v lize proti Sheffieldu United nebo pak proti Huddersfieldu (ve třetím kole Anglického poháru). Podstatné ale je, aby byl dlouho zdravý a ne jen jeden zápas," podotkl Guardiola.

Šestý soutěžní duel po sobě se také "Citizens" museli obejít bez norského kanonýra Erlinga Haalanda, jehož trápí potíže s kostí v chodidle. "Cítí se lépe, trénuje individuálně, s týmem ještě ne. Snad se vrátí v lednu," řekl Guardiola.