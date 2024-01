Derby Week: Velké severoanglické derby s rivalitou zakořeněnou už v 17. století je zpět

Rivalita mezi městy Newcastle na řece Tyne a Sunderlandem na řece Wear má mnohem starší kořeny než jejich fotbalové kluby, leč jsou oba velmi tradiční. Fotbalové Tyne-Wear derby navazuje na nevraživost mezi oběma městy, která vzplála už za anglické občanské války v první polovině 17. století.

Zatímco celý Newcastle stál na straně královské koruny, Sunderland a jeho obyvatelé patřili mezi parlamentaristy. Obě od sebe jen 19 kilometrů vzdálená města stála v opozici od té doby snad při každé příležitosti, například i během brexitu. Soupeření mezi oběma městy se tak zákonitě přenáší i na fotbalový trávník. Oba velcí rivalové ze severu Anglie se znovu potkávají po dlouhých sedmi letech.

Severovýchodní cíp Anglie, hrabství Tyne and Wear, byl v 18. století jedním z epicenter průmyslové revoluce. Začaly se tu mohutně využívat místní zásoby uhlí, jehož doly v krajině rostly jako houby po dešti, bleskově se rozrůstala železniční síť... Region se stal také jedním z nejvýznamnějších světových producentů skla.

Železnice vedly k významným přístavům, odkud se uhlí a další produkty místní průmyslové výroby vyvážely do celého světa. V 19. století se jako hlavní obor rozvoje měst Newcastle upon Tyne (zkráceně jen Newcastle) a Sunderlandu vyvinulo stavění lodí. Vedle těžkého průmyslu byla oblast také centrem inovací a nových vynálezů.

Řeky Tyne a Wear daly název celému hrabství i fotbalovému derby. Víc než jen zápas – fotbalová derby v Anglii / Miroslav Šifta, P3K

Daleko před koncem 19. století se v hrabství Tyne and Wear začal rozvíjet také fotbal. Největší a dodnes známé kluby z obou měst – Sunderland AFC a Newcastle United – vznikly už v 70. letech. Oba navíc v první historické etapě anglického fotbalu (kterou bychom mohli vymezit jako období od vzniku ligy v roce 1888 do začátku první světové války) patřily mezi anglickou fotbalovou smetánku.

Sunderland se stal v roce 1892 teprve třetím týmem, který se radoval z titulu mistrů Anglie (po dvou triumfech Prestonu North End v historicky prvních dvou ligových ročnících a titulu Evertonu v roce 1891). Následně prvenství dokonce obhájil, další tituly do sbírky přidal v letech 1895, 1902 a poté také v roce 1913.

V té době měl ligové triumfy na svém kontě i sousední Newcastle, a to celkem tři: United se radovali z mistrovských primátů v roce 1905, 1907 a 1909. Oba kluby anglickou nejvyšší soutěž poté vyhrály shodně ještě jednou. Newcastle svůj čtvrtý, dosud poslední titul slavil v roce 1927. Sunderland ligu ovládl celkem šestkrát, naposledy v roce 1936. Úspěchy obou týmů z nedalekých měst ze severu Anglie samozřejmě podnítily silnou sportovní konkurenci. Rivalita mezi Sunderlandem a Newcastlem však tkví i v dalších aspektech, kterou jsou mnohem starší, než fotbal samotný.

Na nože, doslova

Před anglickou občanskou válkou (která trvala mezi lety 1642 a 1651) udělil král Karel I. Stuart městu Newcastlu práva na těžbu uhlí. To mělo zásadní dopad na sousední Sunderland, kde se obchod s uhlím také vehementně rozvíjel. Jenže najednou dostal stopku. Tento králův krok ve městě přirozeně vyvolal nelibost vůči privilegovanému Newcastlu a vůči celé monarchii. Od počátku občanské války stál převážně protestantský Sunderland na straně parlamentaristů.

V přímé opozici proti katolickým royalistům v Newcastlu. V bitvách mezi parlamentaristy a roajalisty padly desetitisíce mužů. Král Karel I. Stuart byl v roce 1649 popraven. Občanská válka, při které Anglie, Skotsko a Irsko přišly až o desetinu svého veškerého obyvatelstva (nejen v boji, ale hlavně následkem epidemií různých nemocí), skončila vítězstvím parlamentaristů v bitvě u Worcesteru v roce 1651.

Země se pak složitou cestou vrátila k monarchii. I během jakobitského povstání, které Británií zmítalo od konce 17. století až do poloviny století 18., stála města Newcastle a Sunderland proti sobě. Stejně tomu tak bylo i v dalším průběhu britské historie. Dokonce i výsledky hlasování o brexitu (vystoupení Spojeného království z Evropské unie) v roce 2016 dopadly v obou městech rozdílně.

Zatímco Sunderland (stejně jako celý zbytek severovýchodu Anglie) byl centrem hnutí Vote Leave, Newcastle v mapě volebních výsledků svítí jako osamocený ostrůvek, kde většina (i když jen těsná) zaškrtla volbu Remain pro setrvání v Evropské unii. Newcastle a Sunderland budou v politické a názorové opozici asi už navěky. O to silnější náboj dostávají zápasy fotbalových týmů obou měst, takzvané Tyne-Wear derby, pojmenované podle řek, na kterých města leží.

Sunderland 'Til I Die versus petrodolary

Severovýchod Anglie se z bohatého průmyslového centra země za posledního jeden a půl století proměnil na problémovou periferii. Hrabství Tyne and Wear přišlo o mnoho ze svého bohatství. Postupně se zavíraly slavné loděnice, doky, tradiční sklárny i uhelné doly. Utrpělo i fotbalové dědictví. Když se v březnu 2016 fotbalisté Newcastlu a Sunderlandu rozešli v rámci Premier League smírně 1:1, nikoho by nenapadlo, že půjde na dlouhou dobu o poslední Tyne-Wear derby.

Oba kluby poté upadly do nejtemnější doby ve své historii. Newcastle v roce 2016 sestoupil. Sice se hned po roce mezi elitu vrátil, ale v ní dlouhodobě paběrkoval a hlavně klub řešil existenční nejistotu, když se ho opakovaně (a neúspěšně) snažil zbavit kontroverzní majitel Mike Ashley.

Že Sunderland stihl osud ještě černější, než by se i na Černé kočky (jak se fotbalistům Sunderlandu přezdívá) slušelo, je vám určitě dobře známé z dokumentárního seriálu Sunderland 'Til I Die z produkce společnosti Netflix. Pokud jste sérii neviděli, určitě tak učiňte. Dokument zachycuje pád klubu až do třetí ligy, ve které Sunderland strávil čtyři sezony, než se v roce 2022 probojoval zpět "alespoň" do Championship (druhá nejvyšší liga).

Newcastlu United se mezitím podařilo najít nového majitele. V dubnu 2020 se poprvé objevila informace, že se klub chystá odkoupit silná saúdskoarabská investiční skupina. Diskutovalo se o tom, že se z Newcastlu United stane další Manchester City nebo Paris Saint-Germain, tedy klub s téměř neomezeným kapitálem. Fanoušci Newcastlu po mnoha letech útrap s Ashleym ucítili naději, že jejich oblíbené Straky (tak zní přezdívka fotbalistů týmu) opět budou moci roztáhnout křídla.

Saúdové si fanoušky na svou stranu získali i díky slibům, že budou investovat do celého města a blízké oblasti, že zde vytvoří pracovní místa (jde totiž o region s téměř nejvyšší mírou nezaměstnanosti v celé Anglii). Kolem potenciálního kupce však začala vyplouvat na povrch řada nejasností a problémů. Přes rok trvající prodej klubu do rukou sice ještě kontroverznějších, nicméně pohádkově bohatých saúdských majitelů byl nakonec dovršen v říjnu 2021. Newcastle United se rázem stal suverénně nejbohatším klubem světa.

Dlouhé čekání na Tyne-Wear derby skončí v sobotu 6. ledna ve 13:45 SEČ, kdy se rozehraje střet Sunderlandu a Newcastlu v rámci slavného FA Cupu. Derby bude o to prestižnější, že je vzájemná bilance obou rivalů naprosto vyrovnaná: 53 výher pro Newcastle, stejný počet vítězství pro Sunderland a 50 remíz. Ukořistí pro své město cenný skalp Černé kočky ze Sunderlandu nebo Straky z Newcastlu? Fotbal na severu Anglie opět nabírá dech a napětí se začíná zvyšovat i mezi oběma největšími kluby v regionu.

Více o Tyne-Wear derby i o dalších rivalitách anglického fotbalu se můžete dočíst v knize Víc než jen zápas – fotbalová derby v Anglii, která má stejného autora jako rubrika Derby Week.

Další derby týdne

Pátek 5. ledna

Portugalsko – Primeira Liga

Boavista – FC Porto

O Dérbi do Porto (Portské derby)

Portugalskému fotbalu vládne "Velká trojka". Historicky každý ročník tamní ligy vyhrál jeden z trojice klubů Benfica, Sporting a FC Porto. Až na jediné dvě výjimky. Jednou z nich je titul menšího z portských klubů Boavisty v roce 2001. Portské derby je souboje Davida a Goliáše se vším všudy.

Sobota 6. ledna

Braga – Vitória Guimaraes

O Dérbi do Minho (Derby regionu Minho)

Braga a Guimaraes jsou dvěma největšími městy regionu Minho na severu Portugalska. Leží pouhých 20 km daleko od sebe a jsou rivaly i z historického hlediska. Soupeření mezi nimi se přenáší i na fotbalové hřiště. Oba protagonisté derby jsou navíc na portugalské poměry velmi úspěšnými kluby.

Neděle 7. ledna

Francie – Coupe de France (pohár)

EA Guingamp – Stade Rennes

Le Celtico (Keltské derby)

V rámci Francouzského poháru se střetne druholigový Guingamp s fotbalisty Rennes, kteří hrají nejvyšší Ligue 1. Obě města leží od sebe 130 km daleko na západě Francie v Bretani, která je známá jako země Keltů – právě podle tohoto historického národa se nazývá i místní derby.

Le Havre – SM Caen

Derby de Normandie (Normandské derby)

Los Coupe de France poslal proti sobě i další dva regionální rivaly. O postup do osmifinále se v Normandském derby utká prvoligový celek z přístavního Le Havru proti týmu z Caen, které leží asi hodinu cesty jižně. SM Caen aktuálně působí ve druhé nejvyšší soutěži.

Řecko – Super League

Aris Soluň – PAOK Soluň

Thessaloniki derby (Soluňské derby)

Řecký fotbal se momentálně potýká s obrovským problémem. Kvůli sérii násilností na stadionech řecká vláda v prosinci uzavřela stadiony. Bez diváků se bude hrát do 12. února. Bez divácké kulisy tak bohužel proběhne i Soluňské derby. PAOK v něm drží pětizápasovou neporazitelnost.

Španělsko – Copa del Rey (pohár)

CD Tenerife – UD Las Palmas

Derbi Canario (Derby Kanárských ostrovů)

Španělský Královský pohár má na programu osmifinále. V rámci něj se odehraje derby dvou největších týmů ze dvou populačně největších Kanárských ostrovů. Ostrovem s největším počtem obyvatel je Tenerife. Tamní klub momentálně působí ve druhé lize, Las Palmas z Gran Canarie nastupuje v LaLize.