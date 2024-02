Haaland si po pěti gólech pochvaloval spolupráci s De Bruynem: Víme, co od sebe očekávat

Norský kanonýr Erling Haaland (23) si po pětigólovém představení v osmifinále FA Cupu na hřišti Lutonu (6:2) pochvaloval, že se vrací do nejlepší formy. Útočník Manchesteru City v úterý těžil zejména ze spolupráce se záložníkem Kevinem De Bruynem (32), jenž mu připravil čtyři branky.

"Dát pět gólů je úžasný pocit, v útoku nám to fungovalo skvěle. Konečně se cítím na hřišti dobře, začínám se vracet do nejlepší formy," řekl v rozhovoru pro stanici ITV Haaland, jenž od příchodu do klubu v létě 2022 dal už osmý hattrick. Poprvé se mu to ale povedlo na hřišti soupeře.

Norský reprezentant kvůli zranění vynechal takřka celý prosinec a leden. Ještě delší zdravotní problémy měl De Bruyne, oba klíčoví hráči anglických šampionů jsou ale na druhou část sezony už připravení. "Citizens" obhajují titul v Anglickém poháru, Premier League i Lize mistrů.

"Kevin je pro nás nesmírně důležitý, skvělý hráč. Prostě jen dělá to, v čem je nejlepší. Je obrovská radost s ním hrát v týmu. Víme, co jeden od druhého očekávat," pochvaloval si Haaland. "Jsou neskutečně sehraní, oba předvedli perfektní výkon. Erling potřebuje přesně hráče, jakým je Kevin, a Kevin potřebuje přesně hráče, jakým je Erling," přidal kouč Pep Guardiola.

Haaland jako první hráč v historii Manchesteru City zapsal dva pětigólové zápasy, poprvé se mu to povedlo před rokem při výhře 7:0 v osmifinálové odvetě Ligy mistrů proti Lipsku. Posledním hráčem z první ligy, který nastřílel pět branek v utkání Anglického poháru, byl George Best v roce 1970 při vítězství Manchesteru United 8:2 nad Northamptonem. Držitel Zlatého míče za rok 1968 se trefil dokonce šestkrát.