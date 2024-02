Chelsea přibrzdila vítězný stroj z Manchesteru, porážku Citizens odvrátil Rodri

Fotbalisté Chelsea zaskočili Etihad Stadium, když ve 25. kole Premier League remizovali s Manchesterem City 1:1. Hra nahoru dolů vyhovovala více Londýňanům, konkrétně Raheemovi Sterlingovi (29), který po jednom z rychlých brejků poslal svůj tým do vedení. Anglický křídelník se tak i podruhé v ročníku trefil proti svému bývalému zaměstnavateli a zároveň, co do počtu gólů v anglické nejvyšší soutěži, překonal liverpoolskou legendu Stevena Gerrarda. Citizens však v závěru dostali soupeře chvílemi až pod drtivý tlak, který přetavil ve vyrovnání Rodri (27).

Ani jeden z týmů nezůstal v úvodu střetnutí za očekáváním a hra se přelévala z jedné strany na druhou. V první gólové příležitosti se neobjevil nikdo jiný než Erling Haaland. Ten si z druhé vlny naběhl na měkký centr z dílny Juliána Álvareze, nicméně podařilo se mu hlavičkovat jen těsně nad břevno.

O chvíli později dal na odiv svůj fotbalový um obávaný Palmer, který na polovině hřiště vyšachoval hned několik protihráčů, vysunul nabíhajícího Mala Gusta a ten předložil na penaltu míč Nicolasovi Jacksonovi. Senegalec si ale se vzniklou situací vůbec neporadil a bídným dotykem se připravil o možnost nebezpečně zakončit.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Své zaváhání odčinil Jackson ve 42. minutě, kdy po rychlém brejku vyzval ke skórování Sterlinga. Anglický křídelník nejprve zasekl balon před Kylem Walkerem, aby pak přesným obstřelem překonal Edersona.

Po změně stran se k exekuci přímého kopu z hranice šestnáctky postavil De Bruyne. Ani on se však nesetkal s úspěchem, když svůj pokus poslal těsně nad břevno. O chvíli později si střílenou přihrávku Phila Fodena našel ve vápně Haaland, ale v pozici, ze které obvykle trefuje zařízení, selhal.

Posléze pláchl po pravé straně už po několikáté Gusto, naservíroval míč nabíhajícímu Sterlingovi, nicméně Ederson se fantasticky roztáhl a nedovolil Angličanovi další zápis do statistik. Závěrečný tlak Citizens nakonec přinesl ovoce v podobě vyrovnání.

Tak se v utkání na hřišti pohyboval Sterling. Opta by Stats Perform

Byl u toho Rodri, jenž se v pokutovém území prodral k odraženému balonu a i s přispěním teče Trevoha Chalobaha jej dopravil na místo určení.

Tabulka Premier League