Brněnský kanonýr Řezníček: Na Dukle budu trpět. Boj o postup? Nezáleží už jen na nás

Poklad, jaký jinde ve druhé lize nenajdete. Jakub Řezníček (35) za podzim nasázel 12 branek, což je více než polovina podzimní gólové produkce jeho Zbrojovky. S ambiciózním klubem chtěl útočit na postup mezi elitu, jenže devítibodové manko na první Vyškov dává tušit pořádnou fušku. "Cíl jsme si dali, ale zatím nevychází," přiznává před startem jarní částí FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v rozhovoru pro Livesport Zprávy brněnský kanonýr.

Nespokojený jste byl po loňské jaru, kdy se sestoupilo. A kritikou jste nešetřil ani po podzimu. Byl jste toho zklamání plný?

"Přesně tak. Nejdříve tam byl sestup, nezvládli jsme koncovku v nejvyšší soutěži a spadli. To bylo obrovské zklamání. No a tenhle půlrok ve druhé lize, taky to bylo nahoru dolů. Nedokázali jsme udržet stabilnější výsledky. Třikrát se vyhrálo a pak přišla dvě zklamání… Ukázalo se, že asi to, na co máme, je na vyšší příčky málo."

Dá se čekat, že budete zase pod tlakem, už třetí půlrok v řadě. Možná v souvislosti s očekáváným útokem na postup vůbec největším. Jste na situaci připraveni?

"Myslím, že největší tlak byl, když jsme se potřebovali zachránit v nejvyšší soutěži. Vzhledem k podzimu je naše situace složitá, protože i kdybychom všechno dokázali vyhrát, tak musíme čekat na klopýtnutí Vyškova a Dukly. Pokud neklopýtnou, tak to nedopadne, i kdybychom byli stoprocentní. Je jasné, máme náročné fanoušky, kteří by nás chtěli vidět zpátky v první lize. Musíme udělat všechno, abychom to zvládli."

Posílila Zbrojovka tak, že se vyšvihne do první trojky?

"Přišel zkušený Luděk Pernica, to je určitě důležitý hráč. Ale je zatím jedinou posilou. A věřte mi, že jeden hráč to všechno nezvládne. Budu upřímný, myslel jsem, že situace volá po tom, že bude nových hráčů více. Když si vezmu všechny chyby, které jsme na podzim udělali, tak příchod jednoho, byť zkušeného a kvalitního hráče, tohle nevyřeší."

To nezní zrovna optimisticky...

"Víte, když jsem přišel Brnu pomoci, tak jsme také postupovali do ligy. Tehdy jsme také udělali chyby, ale tým si věřil a dokázal vše napravit. Postoupili jsme do ligy a věřili, že se tam udržíme. Myslel jsem si, že podobnou situaci, že budeme tým dostávat ze druhé ligy, už nezažiju. A je to tady…"

Mluví se o tom, že možná přijdou posily "last minute". Třeba se ještě dočkáte…

"To je možné. Jenže ti hráči, pokud přijdou, tak hned nezapadnou. Je potřeba se s týmem sžít, je třeba čas, aby začaly fungovat automatismy. A my čas nemáme, my potřebujeme vyhrávat."

A co Michal Ševčík?

"Když jsme se bavili, tak dal jasně najevo, že hostování v jiném klubu pro něj nepřipadá v úvahu. Chce se o to poprat ve Spartě."

Asi byste si přál přímý postup, na ten ale vypadá Vyškov. Co na jeho projekt říkáte?

"Ten progres vidíme všichni. Klub se netají plánem dostat se výš. Majitelé tam mají velké plány, o tom svědčí i to soustředění ve Španělsku, kde si zahráli proti rezervě Realu Madrid. Samozřejmě jsem je sledoval. Proti nám třeba podali dobrý výkon, jenže pak další utkání vyhráli třeba o gól a nebylo to tak suverénní. Jenže tři body udělali, a to je pochopitelně nejdůležitější. My jsme body na rozdíl od nich ztráceli."

V jednom z rozhovorů jste říkal, že není sranda projet druhou ligou. Asi se to potvrzuje…

"Soutěž je to těžká, hodně vyrovnaná. Někdy je důležité vyhrát třeba s odřenýma ušima klidně 1:0, ale hlavní je získat tři body. A to se třeba Vyškovu dařilo."

Zbrojovka se musí určitě vyvarovat zápasům, jako byl ten poslední s rezervou Olomouce...

"V tom to pro nás složité, pro nás už může být každé klopýtnutí fatální."

Jak se při vašich zkušenostech kouše dlouhá zimní příprava? A co vás žene dál?

"Je to jednoduché, mám fotbal rád. Ale jak je ta pauza dlouhá, tak je to fakt až nepříjemný. Až bych řekl, že je to na palici, šílenost. Na druhou stranu musím říct, že se cítím dobře. Máme nového kondičního trenéra, mám od něj nějaká čísla a vypadají dobře."

Vy si pauzu ještě o zápas protáhnete, na Dukle budete v sestavě kvůli kartám chybět. Štve vás to?

"A jak. Samozřejmě se na Duklu pojedu podívat, je to důležitý zápas, soupeř je druhý. Já jsem v posledním kole dostal tu žlutou kartu snad pět minut před koncem. Udělal jsem v tom utkání jeden faul. Stalo se. Nemůžu hrát a v hledišti budu trpět."

Máte ještě jednu motivaci. Dal jste na podzim 12 gólů, vedete tabulku střelců a navíc konkurenti Huf a Schánělec odešli výš. Firbacher vyfasoval trest. Bude bonus, když vyhrajete soutěž střelců?

"Za posledního dva a půl roku jsem dal padesát soutěžních gólů. Střelce jsem vyhrál ve druhé lize, i když jsem ji hrál minule. Budu na to chtít navázat. Ale bylo by taky fajn, aby se gólově přidal i někdo další. Já jsem na dvouciferném čísle a pak je za mnou bohužel díra. I kvůli tomu nějaké body chybí. Nemůže to stát pořád na mě."

Z mládežnických kategorií se dere výš syn brněnské legendy Petra Švancary. Už má smlouvu, tušíte, jak si Daniel vede?

"Třeba jednou v áčku bude. Je šikovnej, byl s námi párkrát i na tréninku, ale spíš to bude chtít ještě čas. Má ke klubu vztah, Švanci spolupracuje s klubem, je to srdcař, chodí i do kabiny. Mladý je nadaný, má to v hlavě srovnaný. Vím, že si po tréninku i přidává."