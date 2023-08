Čekal jsem, že to bude náročné, ale ne až takhle, řekl plzeňský debutant Paluska

Plzeňský fotbalista Jan Paluska (18) si při utkání třetího ligového kola FORTUNA:LIGY proti Ostravě odbyl soutěžní premiéru v A-týmu Viktorie. Mladý obránce věří, že Západočeši domácí výhrou 3:1 nastartují úspěšnou sérii. Podle svého vyjádření na tiskové konferenci před zápasem cítil lehkou nervozitu, ale při hře už se cítil dobře a se svým výkonem byl spokojený.

Plzeňský tým se po čtvrteční výhře 2:1 na hřišti kosovské Drity v odvetě 2. předkola Evropské konferenční ligy dočkal premiérového vítězství i v sezoně domácí soutěže. "Hrálo se mi dobře. Než jsem přišel na hřiště, tak jsem byl trochu nervózní, ale jakmile jsem začal hrát, už ze mě nervozita spadla. Jsem rád, že to takhle vyšlo. Důležité tři body a doufám, že jsme zase nastartovali vítěznou šňůru," řekl Paluska novinářům.

"Měl jsem hrát na jistotu a dostal i nějaké úkoly dopředu. Ale hlavně jsem měl hrát to, co třeba v B-týmu - nebát se a nebýt nervózní. To se mi snad povedlo. Skok to ale byl velký. Čekal jsem, že to bude náročné, ale ne, že až takhle. Ale myslím, že jsem se s tím popasoval dobře. Víc takových zápasů mi do budoucna určitě pomůže a na tuhle úroveň si můžu zvyknout," doplnil plzeňský odchovanec.

Proti Baníku od začátku nastoupil v netradiční mladé stoperské trojici s Robinem Hranáčem a Sampsonem Dwehem. "Největším lídrem a nejzkušenějším hráčem byl dneska Robin Hranáč. Mně a Sampsymu hodně pomáhal a za to mu moc děkuju," ocenil Paluska spoluhráče.

Dweha v 52. minutě vystřídal plzeňský kapitán Lukáš Hejda, který rodáka z Karlových Varů hodně chválil po letní přípravě. "Tohle pro mě znamená hodně. Hejdis se mnou mluví dost často. Říká, že šance přijde, teď přišla. Hrát po boku takových velkých hráčů byl vždycky můj sen. Jsem za to neskutečně rád," prohlásil Paluska.

Rád by si za Viktorii zahrál i v evropských pohárech. Svěřenci trenéra Miroslava Koubka ve čtvrtek doma rozehrají 3. předkola Konferenční ligy proti maltské Gziře. "Sen to určitě je, i když tohle rozhodnutí není na mně. Do budoucna bych to určitě chtěl zažít," dodal mladý stoper.

