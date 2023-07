Cíle Mladé Boleslavi? Hrát atraktivní fotbal a zaútočit na evropské poháry, přeje si Kulič

Fotbalisté Mladé Boleslavi vstupují do nové sezony s řadou změn i velkými ambicemi. Středočeši po devátém místě v minulém ročníku vyhlásili útok na postup do evropských pohárů. V jubilejní 20. ligové sezoně v klubové historii by navíc chtěl nový trenér Marek Kulič (47) předvádět s týmem atraktivnější fotbal.

"S posílením kádru jsme maximálně spokojení, takže naším cílem je postup do evropských pohárů a změna herního stylu, aby víc lahodil oku diváka. Na začátku přípravy nás trápila hlavně defenziva, postupně se ale zlepšujeme," uvedl Kulič, jenž se z pozice asistenta posunul po minulé sezoně do role hlavního kouče místo Pavla Hoftycha, který je nově sportovním ředitelem.

V týmu je devět nových tváří

Kulič musel během léta zapracovat do týmu devět nových hráčů. Středočechy posílili bývalý brankář reprezentační jednadvacítky Matouš Trmal, bahrajnský reprezentant Júsuf Hilál nebo další útočník Matěj Pulkrab, jenž se vrátil do české ligy po nevydařeném angažmá v Německu. V týmu zůstal účastník nedávného Eura do 21 let Vasil Kušej, na kterého klub nemá podle generálního ředitele Davida Trundy žádnou konkrétní nabídku.

"Pohyb v kádru byl velký, vše se musí sladit. Herní soustředění v Polsku nám už ukázalo zlepšení. Už v prvním kole proti Jablonci bude v základní sestavě dost nových posil, konkrétnější ale zatím být nechci," uvedl Kulič.

Poslední výsledky Mladé Boleslavi. Livesport

Mladá Boleslav odehrála přípravu s bilancí tři výher, dvou remíz a jedné porážky. Souhra mužstva se zlepšuje i podle mínění kapitána Marka Matějovského.

"Změn je poměrně dost, posily ale zapadly dobře. Charakter hráčů je i jedním z bodů při výběru, aby kabina zůstala zdravá. V týmu panuje před začátkem ligy zdravá nervozita, tak by to mělo být," řekl zkušený špílmachr, v jednačtyřiceti letech třetí nejstarší hráč celé soutěže.

Zápasový program fotbalistů Mladé Boleslavi. Livesport

Matějovský si zahrál s Kuličem za Mladou Boleslav mezi lety 2005 až 2007. "Rozuměli jsme si dobře i na hřišti, takže není důvod, aby tomu bylo jinak při spolupráci v jiných rolích. Víme, co od sebe očekávat," uvedl Matějovský. "I my hráči k sobě chceme být nároční. Rozhodně se chceme pohybovat v horní části tabulky," ujistil s devíti asistencemi nejlepší nahrávač minulé ligové sezony.

Mladou Boleslav čekají v úvodu ligového ročníku dva domácí duely proti soupeřům ze severu Čech. V neděli přivítá Jablonec, o týden později Liberec.