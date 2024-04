Plzeň – Slavia:

Fotbalisté Slavie se minulý víkend stali lídrem tabulky FORTUNA:LIGY. Po sobotní výhře nad Bohemians je ale znovu přeskočila Sparta a pokud se sešívání chtějí do čela vrátit, musí dnes zvítězit. Ale nebudou to mít snadné, v cestě jim stojí třetí tým tabulky Viktoria Plzeň. Jak se proti bývalým spoluhráčům povede brankáři Jindřichu Staňkovi (27)? A co pozitivní bilance trenéra Miroslava Koubka (72) proti Jindřichu Trpišovskému (48)? Nejen na tyto otázky přinášejí před úvodním hvizdem odpovědi Livesport Zprávy. Zápas startuje v 18 hodin.

Téma nedělního šlágru je jasné. Celá fotbalová veřejnost je zvědavá na to, jakým způsobem si Jindřich Staněk poradí s návratem do Štruncových sadů. Reprezentační gólman po přestupu do Slavie chytá skvěle, duel v Plzni ale bude těžkou prověrkou jeho psychické odolnosti. Jaký vliv může mít na nedělní utkání a jak se mu vydařil vstup do nového angažmá jsme probrali s bývalým ligovým brankářem a současným trenérem třetiligové Hostouně Dominikem Rodingerem.

Staňkovy poslední sezony. Livesport

Plzeň sice trápí řada absencí, ale válí v Evropě a doma před měsícem smázla Spartu 4:0. Teď může zavařit i dalšímu aspirantovi na titul. Slavia je rozjetá, nicméně v Doosan Areně potřebuje vyhrát a pojistit si první příčku. Oplatí soupeři podzimní porážku? "Trenér Koubek zamíchá sestavou, ale hráči budou mít v hlavách odvetu s Fiorentinou," tuší Karel Jarolím, bývalý kouč reprezentace. Pražané podle něj vyhrají 3:1.

Ligová tabulka. Livesport

Plzeň má další příležitost promluvit do boje o titul. Do bitvy se Slavií ovšem svěřenci Miroslava Koubka vstupují v úplně jiném rozpoložení. V lize dvakrát za sebou nevyhráli a navíc bojují o historický postup do semifinále Evropské konferenční ligy. Jak zápas dvou velkých rivalů dopadne podle expertů?

Poslední zápasy Plzně. Livesport

Výraznou trhlinu dostaly mistrovské ambice Sparty před pár týdny v Plzni, když zde Letenští prohráli 0:4. Podobně tomu může být v neděli, kdy do Štruncových sadů přijede Slavia. Že je Viktoria více soustředěná na odvetu s Fiorentinou? Možná, tento faktor ale do jisté míry maže výjimečná bilance trenéra Viktorky Miroslava Koubka proti Jindřichu Trpišovskému.