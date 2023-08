Datové zrcadlo ligy: Mezi čtyřmi nejplatnějšími posilami jsou dva slávisté a žádný sparťan

V aktuálním přestupovém období se v rámci FORTUNA:LIGY událo několik zajímavých příchodů, které měly potenciál změnit zaběhnutý řád v jednotlivých týmech a pomoct jim k lepším výkonům. Po zkompletování šestého kola lze začít vynášet první, byť velmi opatrné, soudy. Která letní posila zatím z pohledu datové analytiky zaujala nejvíc?

Fotbalisté Slovácka se aktuálně drží zcela po zásluze na pozicích zajišťujících účast ve skupině o titul. V průběžné tabulce jim patří čtvrté místo a s klidným svědomím jde ponechat stranou i fakt, že je současné pořadí do jisté míry ovlivněné odloženým nedělním utkáním Mladé Boleslavi s Viktorií Plzeň. Svěřenci trenéra Martina Svědíka totiž podávají velmi dobré výkony na obou koncích hřiště.

Co se defenzivy týče, zaostávají pouze za oběma pražskými "S" a zmíněnou Plzní. Velký podíl má na slušně fungující obranné hře také nová posila z pražské Slavie. V úvodu sezony odtud přišel na hostování 23letý defenzivní záložník Matěj Valenta, který strávil předchozí sezonu v Liberci a při svém fotbalovém putování napříč republikou se stihl zařadit mezi nejlepší hráče na své pozici.

A stejným způsobem zahájil také své nové angažmá. Ve středu hřiště totiž znovu platí za aktivního a především spolehlivého bořiče soupeřových útoků, neboť vyhrává obrovský objem míčů v situacích, z nichž bezprostředně hrozí slibná střelecká příležitost. V průměrném počtu aktivních defenzivních zákroků na jeden zápas je jednoznačným lídrem ligy a mezi absolutní špičku patří také v počtu získaných odražených míčů a přerušených či zablokovaných přihrávek.

I přes svůj stále ještě mladý věk navíc patří mezi nejsilnější hráče ligy. V soubojích na zemi má nejvyšší procentuální úspěšnost mezi všemi ligovými šestkami i osmičkami. Slušná čísla si udržuje také ve vzduchu. Vedle toho už stihl svými přihrávkami vytvořit čtyři velmi zajímavé situace ve finální třetině hřiště. Pokud bude Slavii na pozici defenzivního záložníka v brzké době tlačit pata, nemusí pro řešení chodit daleko.

Také dalších několik odstavců se bude týkat Slavie, tentokrát už ale hráče, na kterém bude v letošní sezoně stavět. Ve výborném světle se zatím ukazují obě největší ofenzivní posily, tedy Mojmír Chytil s Muhamedem Tijanim. Pokud by se porovnaly čistě ligové výkony, lépe zatím vychází o něco častěji hrající Chytil.

Slavia si zatím vytváří průměrně 2,1 očekávaných branek na zápas a právě Chytilův příspěvek je jedním z těch nejvýraznějších. V průměru na jeden zápas zaznamená 10 doteků s míčem ve vápně, takřka 3,5 střely a 0,81 očekávaných branek, čímž pro soupeře představuje konstantní gólovou hrozbu. Ve všech výše uvedených ukazatelích je zatím nejlepší v lize.

Zachránce Bohemians z Hradce

Spoustu zajímavých příležitostí navíc vytvořil svými přihrávkami. Spoluhráčům předložil už sedm přihrávek uvnitř soupeřova vápna, přičemž se v pěti případech jednalo o nesmírně nebezpečné pasy pod sebe. Dalších několik šancí vytvořil v meziprostorech a v metrice očekávaných asistencí mu patří údaj 0,20 na zápas, tedy ten nejvyšší mezi všemi devítkami, které v právě probíhajícím ročníku odehrály alespoň 270 minut. Velmi pravděpodobně z Chytila roste další velký kandidát na přestup do jedné z top pěti evropských lig.

Přestože si křídelník Abdullahi Tanko z Baníku Ostrava získává důvěru trenéra Pavla Hapala postupnými krůčky a starty zatím sbírá především z lavičky, navzdory omezené porci svěřených minut už dokázal vstřelit tři branky, k nimž přidal jednu gólovou asistenci. Jeho prozatímních 0,63 očekávaných branek na zápas je druhé nejvyšší číslo za Chytilem (270+ minut) a ukazuje na jeho skvělý výběr místa ve vápně.

Odtud na branku soupeřů vyslal za 337 minut už 11 střel, v drtivé většině případů velmi nebezpečných. Zatím také skvěle zakončuje, neboť 25 % proměněných střel je na jeho pozici skvělá bilance. Za zmínku stojí také fakt, že 44 % svých pokusů zaznamenal svou slabší levou nohou a třikrát střílel také hlavou.

O své místo v sestavě bojuje s velkým zápalem. Za zápas podnikne obrovský počet defenzivních akcí, pomáhá vyhrávat míče v důležitých prostorech a dobře čte hru, což mu pomáhá získávat odražené míče nebo zachytávat přihrávky soupeře vysoko na hřišti. Rozhodně se jedná o hráče, na kterého se vyplatí v dalším pokračování ligy pozorně zaměřit.

Velmi cenné vítězství proti Hradci Králové si v šestém kole připsali pražští Bohemians, kteří se tímto výsledkem posunuli na šestou příčku ligové tabulky. Jedním z největších příběhů nejenom tohoto duelu, nýbrž také celého dosavadního průběhu sezonu, je počínání brankáře Martina Reichla, jehož cesty vedly do Bohemians právě z Hradce.

Co do objemu a kvality povolených brankových příležitostí jsou totiž zelenobílí tím nejméně úspěšným týmem F:L a Reichlovy zákroky je zachraňují od mnohem horšího umístění. Pokud by mezi třemi tyčemi stál byť průměrný ligový brankář, pustil by za sebe podle datových modelů o pět střel víc než Reichl. V takovém případě by se Bohemians zcela určitě pohybovali na příčkách znamenající umístění ve skupině o udržení.