Gól sudí neuznal správně, řekl plzeňský hrdina Šulc. Zápas s Fiorentinou byl podle něj znát

První radost mu sebrala ruka. Nakonec se ale Pavel Šulc (23) dočkal a rozhodl šlágr FORTUNA:LIGY se Slavií. Plzeň sice nezmydlila sešívané jako Spartu 4:0, ale tři body proti Slavii po výhře 1:0 chutnaly stejně sladce. Když ve druhé minutě nastavení Šulc střídal, stadion v euforii aplaudoval a hráč na oplátku tleskal s rukama nad hlavou. Slavit mohla pochopitelně i Sparta, která zůstala v čele ligy. "Jsem hlavně rád, že jsme vyhráli," usmíval se hrdina zápasu.

"Pavel Šulc, Pavel Šulc," burácel stadion po závěrečném hvizdu. Plzeň si užívala euforie, Slavii složila na lopatky podruhé v sezoně. Tentokrát jí k tomu stačila jediná střela na branku a navrch báječně fungující defenziva. Šulc slavil gól už v 59. minutě, ale tam mu radost zmařila správně odhalené hra rukou.

"Věděl jsem, že to byla ruka. Mně to na ni padlo, akorát rozhodovalo, jestli byla v přirozené pozici. Já si nebyl jistý, odstavoval jsem si hráče a padlo to na ruku. Rozhodčí to neuznal správně," přiznal před kamerami O2 TV Šulc.

Šulcův pozápasový rozhovor pro O2 TV Sport

Pozápasový rozhovor Pavla Šulce pro O2 TV Sport. O2 TV Sport

Z důležitého gólu měl radost i proto, že se mu v koncovce v posledních duelech tolik nevedlo. "Měl jsem tam sérii pěti zápasů, kdy jsem nedal gól. Hrál jsem na jiné pozici, nebyl jsem vedle Chorase (Tomáše Chorého). Takže je to hezký, že jsem se trefil," smál se hrdina utkání.

Podle něj Plzeň v první půli nebyla po náročné pohárové bitvě s Fiorentinou v Konferenční lize ve své kůži, "Trošku jsme se z toho čtvrtku rozkoukávali. Mně to nešlo, pak jsem se do toho dostal a rozběhal se," konstatoval český reprezentant. "Ve druhém poločase se nám víc dařilo sbírat odražené balony," doplnil.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Za zlepšený výkon se Plzeň dočkala odměny. Šulc se i přes neuznaný gól dál tlačil do zakončení a chvíli před koncem rozhodl. Za jeho produktivitou prý stojí i větší sebevědomí. "Kluci mi víc věří, pak se hraje lépe. Vždycky jsem se tlačilo do vápna a odráželo se to ke mně, ale nepadalo mi to tam. Teď, co vystřelím na bránu, tak je gól a jsem za to rád," dodal.

Tabulka FORTUNA:LIGY