Jsme obětí repre pauzy, povzdechl si Koubek po utkání s Libercem a litoval laciných gólů

Parádní série Viktorie Plzeň bez porážky skončila. V sobotu si západočeský tým vybral slabší chvilku a podlehl doma Liberci. Bez útočníka Tomáše Chorého a obránců Sampsona Dweha s Robinem Hranáčem to prostě třetímu týmu tabulky nešlo a prohrál 1:3. "Jsme obětí repre pauzy," smutnil před kamerami O2 TV trenér Viktorie Miroslav Koubek (72).

Chorého vyřadily ze hry nasbírané žluté karty, jeho absence se ukázala jako velmi citelná. "Chyběl moc, to poznání jako výstup ze zápasu tady je," přiznal zkušený kouč. Podle Koubka hrála Plzeň do přestávky velmi slušně a soupeře mačkala. "Bylo hodně centrů, tam Tomáš chyběl hodně. Nebylo tam to patřičné finále, jak jsme zvyklí. Nemusí dát gól, ale on to i připraví jiným. Liberec si s tím, když tam Tomáš nebyl, lépe poradil," měl jasno Koubek.

V defenzivní linii pro změnu scházeli Dweh a Hranáč. "Jsme obětí repre pauzy," posteskl si trenér Viktorie. Co přesně měl na myslí? "Hranáč se nám vrátil ze srazu nemocný, co k tomu říct. A Dweh? Obletěl půl zeměkoule a vrátil se ve čtvrtek ve večerních hodinách zdemolovanej," povzdechl si kouč nad absencemi.

Pozápasový rozhovor Miroslava Koubka

Chyběl i vykartovaný Červ a k tomu hrál stoper Hejda od druhé minuty se žlutou kartou. "To je jedno, my jsme hráli dobrý fotbal. Klukům nemůžu moc vytrknut, produktivita ale musí být lepší," měl jasno Koubek.

Týmu vyčítal neuhlídanou standardku, po níž šel Liberec do vedení. Šéf plzeňské lavičky tvrdil, že právě na tuto situaci se tým chystal. "Někdo tam něco nesplnil," věděl trenéra, ale viníka nejmenoval. "Pak jsme vyrovnali a nadechovali se, jenže místo toho dostaneme z brejku gól. Třetí branka pak už byla nekoncentrovanost na stoperských postech. Všechny tři góly byly laciné. Dělali jsme, co jsme mohli, ale nebylo nám to souzeno. Soupeř vytažil z minima maximum," doplnil zklamaně.