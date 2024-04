Liberec načal novou éru suverénně, dvougólový Slončík řídil výhru Zlína nad Olomoucí

Liberec vstoupil do nové éry pod majitelem Ondřejem Kaniou jednoznačným vítězstvím 4:1 nad Slováckem. Severočeši k důležité výhře v boji o elitní šestku nakročili hned v první půlhodině, po které vedli 2:0. O branky domácích se na Stadionu U Nisy postarali čtyři různí střelci. V souběžně hraném zápase získal velice cenné tři body také Zlín, který porazil 3:2 Olomouc. První zlínskou výhru po pěti zápasech řídil dvougólový Tom Slončík.

Tým ze severu Čech se prosadil již po šesti minutách. Nicolas Penner si na pravé straně hřiště vytvořil prostor k vyslání přesného centru do pokutového území a balon, který ještě prodloužil jeden z domácích hráčů, dopravil Luka Kulenovič hlavou za záda bezmocného Tomáše Fryštáka.

Také druhá gólová radost Slovanu se zrodila po pohledné kombinaci. Denis Višinský se po krásném pasu objevil za obranou hostů a celou akci ještě vyšperkoval přihrávkou před prázdnou bránu na kopačku Ľubomíra Tupty. Rychlé přechody na útočnou polovinu se Liberci v první půli vyplácely.

Statistiky zápasu Livesport

Po jednom z nich mohl Penner zvýšit na rozdíl třídy ještě do přestávky, z ideální pozice však nezamířil přesně. Krátce po změně stran se gólově prosadil i tým z nejmenšího ligového města, to když si po centru nešťastně ztečoval míč do vlastní brány Marios Pourzitidis.

Tento stav ovšem vydržel pouhé tři minuty. Obránce Filip Prebsl se s balonem na kopačce prokličkoval až dovnitř šestnáctky, odkud vyslal pomalou střelu, která prošla až do sítě.

Známkování hráčů Livesport

V 72. minutě dostal Tupta míč za Fryštáka už počtvrté, tato trefa však byla po konzultaci s videorozhodčím kvůli ofsajdu odvolána. Dalšího úspěšného zásahu se svěřenci Luboše Kozla přece jen dočkali, když skóre duelu uzavřel nekompromisní ranou pod břevno Michal Fukala.

Krátce po začátku utkání měl plné ruce práce Stanislav Dostál proti skryté ráně Filipa Zorvana, zlínský gólman ji ovšem dokázal vyrazit. Jeho pozornost prověřil i o několik minut později zpoza vápna Vodháněl, pro něhož se jednalo už o 100. ligové utkání v kariéře.

Hosté byli i nadále aktivnější, nicméně jako první se trefili Valaši. Příliš mnoho prostoru ve vápně dostal mladý Slončík, který pravačkou namířil mimo dosah Tadeáše Stoppena. Po změně stran Zlín vedení ještě navýšil.

Statistiky zápasu Livesport

Ve vstřeleném gólu měl opět prsty Slončík, tentokrát však jako nahrávající hráč, když milimetrově přesným centrem z přímého kopu našel hlavu Jakuba Černína. Zanedlouho přidali Ševci další přesnou trefu a nebyl to nikdo jiný, než právě Slončík, jenž využil zmatku ve vápně a hlavičkou překonal Stoppena.

V závěru duelu sice Sigma dvakrát skórovala po penaltě Ebrimy Singhateha a hlavičce Martina Pospíšila, obrat Zlín o body ovšem nedokázala. Zlín tedy obral tápajícího soupeře o všechny body a výrazně si pomohl v boji o záchranu.