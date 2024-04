Ligový semafor: Diskotéka v Ďolíčku, Kozel (ne)umí na Koubka a veselé Velikonoce od Baníku

Poslední březnový víkend se nesl ve znamení ukončení neblahých domácích sérií. První výhru od listopadu vykutali Bohemians, kteří porazili Jablonec 2:0. Ještě dál zašel Baník. Ten doma nevyhrál od září. Ale po nedělním skalpu Teplic 4:1 už to neplatí. Pavel Hapal (54) si mohl ulevit. Navíc se Ostrava posunula v tabulce na čtvrté místo.

Červená – Koubek s Plzní

V aktuální sezoně vyhrály ve Štruncových sadech pouze dva kluby – v říjnu Karviná (1:0) a v listopadu Slovácko (4:1). Do soboty na ně nikdo nenavázal. Ani v evropských pohárech. To už ale neplatí. Viktoria po triumfu nad Spartou a euforickém postupu do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy na domácí půdě zkolabovala.

A neměl v tom prsty nikdo jiný než Liberec, který už na podzim vyprovodil Viktoriány od Ještědu třígólovým výpraskem. Tři branky vstřelil Slovan i v sobotu, dva údery ji zasadil chorvatský Luka Kulenovič (na podzim jeden gól) a senzační výhra ze západu Čech byla na světě.

"Obecně se mi na trenéra Koubka daří," usmíval se liberecký kouč Luboš Kozel. A pravdu měl tak na půl – dokud bývalý reprezentant působil v pražské Dukle, navrch měl starší kolega, který vedl 5:1 na výhry. Jakmile ale Kozel usedl na lavičku Slovanu, nepřišel s Koubkem o jediný bod.

Nebláhá zpráva pro Kozla a spol. je, že pokud by chtěli Koubka vyzvat znovu, musí se probít do elitní šestky, na kterou ztrácí čtyři kola před koncem čtyři body.

Oranžová – V Ďolíčku byla diskotéka

V minulé sezoně to byl kalup a euforická cesta do předkol evropských pohárů. V té aktuální se vršovičtí klokani hledají. Deset zápasů čekali na výhru, než přišel sobotní duel s Jabloncem a neblahá série se utnula.

Paradoxně po reprezentační pauze, kterou Bohemians absolvovali bez trenéra Jaroslava Veselého, který je asistentem Ivana Haška u národního týmu. "Během srazu jsem byl s realizačním týmem neustále ve spojení, každý den ráno jsme měli mítink," popisoval Veselý, jak se zelenobílí chystali na ligu.

Klokani ukončili čekání na ligové vítězství. Livesport

Zjevně to mělo blahodárné účinky. Ďolíček mohl poprvé od 11. listopadu slavit. Hráči si zakřičeli vítězný pokřik. Pokud si na něj vzpomněli, protože například záložník Michal Beran, který se v lize trefil po čtyřech letech, si musel některé věci osvěžit v paměti. "Už jsme ani nevěděli, co máme hrát za písničky. Trvalo to fakt dlouho," smál se plavovlasý záložník.

Jen pozor – další reprezentační pauza je ale až po ligovém finiši…

Zelená – Baník vyhrál doma!

Baník doma vyhrál. Ne, to není apríl. Svěřenci trenéra Pavla Hapala skutečně udělali ostravským fanouškům hezké Velikonoce již v neděli odpoledne. Na vítkovickém stadionu vyhráli poprvé od 23. září, kdy doma přejeli Zlín (5:1).

Nyní to odnesly Teplice, které nechytily úvod zápasu a než se Skláři rozkoukali, inkasovali dvě branky. Baník změnil rozestavení, vrátil se k formaci se třemi stopery, ale herní obraz tak jasně jako výsledek rozhodně neodpovídal.

Baník už je v tabulce čtvrtý. Livesport

Teplice byly aktivnější. Baník přestřílely 18:8. "Jen za první poločas jsme měli pět tutových šancí," mrzelo teplického trenéra Zdenka Frťalu. Ostravský brankář Jiří Letáček musel osmkrát zasahovat proti teplickým pokusům na branku a když se k tomu přidala mimořádná produktivita Baníku, výhra 4:1 byla na světě.

"Teplice, díky bohu, své příležitosti neproměnily," ulevilo se Hapalovi po utkání. "Radost ale máme, po každém vítězství by měla být, hlavně vnímám úlevu na hráčích. Dlouho jsme doma nevyhráli, takže i z tohoto pohledu panuje spokojenost."

Baník se i díky zaváhání Slovácka vyšvihl na čtvrté místo v tabulce. "Čekají nás čtyři kola a uvidíme, k čemu to povede," dodal ostravský trenér. Snad to v neděli nebyl jen nějaký aprílový žert.