Ligový semafor: Slovácko z boje o trojku? Střelec Sigmy válí jinde a Zlín opět staví tvrz

Vzhůru na Moravu! Česká část FORTUNA:LIGY promine, ale nový díl Ligového semaforu shodou okolností vyšel na moravské celky. Dusno je v Uherském Hradišti, kde Slovácko zapsalo dvě prohry v řadě, což za vlády Martina Svědíka rozhodně není zvykem. Do zpěvu ale není ani Hanákům – v novém roce nevstřelili gól a na výhru čekají již čtyři zápasy.

Červená – Slovácko vzdalo trojku

Vzdal se definitivně moravský celek boje o třetí místo? Ztráta na Plzeň se po dvou jarních kolech nafoukla ze tří na sedm bodů. Svěřenci trenéra Martina Svědíka padli ve druhém utkání za sebou. A v obou případech se jednalo o soupeře ze skupiny o záchranu. Po domácím duelu s Pardubicemi (1:2) nezvládl celek z Uherského Hradiště šlágr s nedalekým Zlínem.

Na tamní Letné se zmohli pouze na jediný střelecký pokus, který k jejich štěstí skončil sice gólem, ale to bylo vše. V první půli navíc přišli o vyloučeného Vlastimila Daníčka.

Oslabené mužstvo muselo polknout další porážku, což za éry trenéra Martina Svědíka není běžné. Dvě ligové porážky zaznamenalo Slovácko naposledy v srpnu 2022. "V obou zápasech jsme dostali dva góly. To je rozdíl oproti podzimu. Nemůžeme tolik branek dostávat, zvláště, když se na vstřelený gól nadřeme," zlobil se Svědík, jemuž se před zápasem se Spartou i kvůli zranění Michala Kadlece rozpadla defenziva.

Slovácko ztrácí na třetí Plzeň už sedm bodů. Livesport

Olomouc – Střelec Hanáků válí v Pardubicích

Střelci mlčí, góly nejsou a Haná přestává být úrodná… Olomouc čeká na výhru již čtyři zápasy. Nevydařený vstup do jarní fáze mělo mužstvo i loni. Výhry v novém roce se Sigma dočkala až na sedmý pokus. Letos je výběr Václava Jílka zatím na dvou neúspěšných zápasech.

Oba duely spojuje slabá ofenziva. V každém utkání dokázali Lukáš Juliš a spol. vystřelit přímo na branku jen jednou. Od výhry nad Mladou Boleslaví (4:0) v říjnu měli Hanáci jen jediné utkání s dvěma a více vstřelenými brankami. V devíti kolech nastříleli pouhých sedm gólů, přičemž tři vstřelil již zmiňovaný Juliš a v jednom případě se jednalo o vlastní branku.

Zlepšit to měl příchod slávisty Ebrimy Singhateha, ale zapůjčený Gambijec se zatím hledá.

Paradoxní je, že olomoucký odchovanec Tomáš Zlatohlávek jí očividně má a v pardubickém dresu nastřílel již šest branek. "Měli jsme důvody pro jeho odchod," obořil se Jílek po sobotním utkání. "Za jeho výkony stojí obrovské množství práce, odměnou mu jsou góly. Je to i tím, že má důvěru a časový prostor. Vyhovuje mu herní způsob, je efektivní. A nechci to porovnávat, ale nemá tam asi takovou konkurenci, takže s minutami hráč logicky roste. Tady je Juliš, Singhateh. Kdyby nebyl půl roku zraněný, tak by naskakoval i Kramář. Asi by to tady měl složité."

Zlín – Letná začíná být znovu nehostinná

Tohle začíná vypadat velmi dobře! Na podzim odepisovaná parta šlápla na pedál a doluje důležité body v boji o ligovou příslušnost. Venku to Ševcům stále ještě drhne, ale doma začíná trenér Bronislav Červenka budovat nedobytnou tvrz, kam se žádnému ze soupeřů nepojede snadno.

Pod novým koučem zde Zlín ani jednou neprohrál a získal na Letné osm bodů z 12 možných. Skolit valašské mužstvo nedokázali Jablonec, Hradec, Slavia a o víkendu ani Slovácko. "Asi jsme si za tím šli trošku víc. Jsem hrozně šťastný," uvedl kouč vítězů, který nemá problém uznat, že kolikrát mělo mužstvo zkrátka velkou dávku štěstí.

Změna oproti jeho předchůdci je ovšem znatelná – zatímco Vrba dokázal z 12 zápasů urvat jen šest bodů s úspěšností 17 procent, pod Červenkou zlínský celek získal 12 bodů z 27 možných, což činí úspěšnost 44 procent. A velký je rozdíl především v obdržených brankách – pod Vrbou inkasoval tým 34 gólů, přičemž po změně kouče se tato statistika momentálně drží na čísle 12.

Jinými slovy – ligová záchrana už není v očích Ševců pouhou utopií, ale reálným cílem.

Tabulka FORTUNA:LIGY