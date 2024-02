Livesport Daily #194: Na oranžovou jezdila většina lidí, kvůli tomu jsem skončil, říká Nezmar

Jan Nezmar (46) býval příkladem toho, jak má vypadat druhá kariéra fotbalisty. Bývalý skvělý ligový útočník se stal ještě úspěšnějším fotbalovým funkcionářem, který měl v nedávné minulosti zásadní podíl na nejlepších sezonách pražské Slavie. Jenže pak se jeho kariéra zadrhla – Nezmar opustil Slavii, objevil se v odposleších telefonických hovorů s Romanem Berbrem a proslul výrokem o tom, že v šedých zónách českého fotbalu občas jezdil na oranžovou. Teď je po více než tří letech mimo fotbal blízko k návratu do Slovanu Liberec. Proč se možná do fotbalu vrátí a proč považuje svoje spojování s Romanem Berbrem za určitou křivdu? I o tom je řeč ve čtvrteční epizodě podcastu Livesport Daily.

"Poslední rok ve Slavii jsem se rozmýšlel, jestli skončím. Bylo mi to třeba vyčítáno, že jsem nerozhodný, ale fakt je, že pro mě to nebylo snadné rozhodnutí, protože jsem se cítil za spoustu lidí v klubu zodpovědný," vrací se k závěru svého dosavadního působení v českém fotbale Jan Nezmar. "Nakonec jsem skončil. Nebyl jsem spokojený se spoustou věcí a to nemyslím v klubu, to bych si odbojoval, ale v rámci celého fotbalu. Dnes to vnímám jako trochu nefér vůči sobě, že tohle po mém odchodu nebyl nikdo ochotný napsat ani říct. Že jsem byl nakonec ten, který se rozhodl z fotbalu odejít. Můj důvod, proč teď přemýšlím, jestli se do fotbalu nevrátím, je proto, že mám pocit, že se poměry ve fotbale změnily," dodává Nezmar.

Ten aktuálně z pozice konzultanta pomáhá podnikateli Ondřeji Kaniovi s převzetím Slovanu Liberec a svou roli by tam mohl být i v budoucnu. "Bavíme se o tom, jestli bych se pak nepustil zpátky do práce ve fotbale. Já fotbal vlastně nikdy úplně neopustil, pořád se moje činnost točí kolem sportu, máme firmu, která se stará o profi sportovce. Do toho dělám servis pro fotbalové kluby jako konzultant. Jsem v tom pořád ponořený a teď mám v hlavě návrat do každodenního režimu v klubu," netají se svými plány Nezmar.

A jak to bylo s tou jízdou na oranžovou? "Lituju toho výroku, spousta lidí mi ho v negativním smyslu vrátila. Bylo to ale myšlené úplně jinak. Jízda na oranžovou pro mě znamenalo to, že jsem nenašel dost odhodlání se celému tomu prostředí postavit. Lidí, kteří jezdili na zelenou, těch bylo minimum, ti našli odvahu z fotbalu odejít. Já to dlouho nedokázal. Všichni ostatní ve fotbale byli ti, kteří na oranžovou jezdili, protože tichým způsobem trpěli tehdejší situaci," vysvětluje svůj slavný výrok s odstupem několika let Jan Nezmar.

