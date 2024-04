Livesport Daily #231: Nezmar v Liberci? Kontroverzní volba, ale nesoudím ho, říká David Nyč

Liberec má od minulého týdne nové vedení. Šéfem klubu se stal podnikatel Ondřej Kania, který na pozici sportovního ředitele dosadil bývalého fotbalistu Thea Gebre Selassieho a generálním ředitelem jmenoval Jana Nezmara. Co to Slovanu přinese, jak reálné jsou vize o Lize mistrů a jak moc je Jan Nezmar zatížený kontroverzní minulostí a vazbami na Romana Berbra? O tom je pondělní epizoda podcastu Livesport Daily, jejímž hostem je sportovní novinář, fotbalový komentátor a znalec libereckého prostředí David Nyč.

"Bývalý majitel Ludvík Karl měl určitou filozofii, za kterou to v posledních letech dost schytával. Jak to pozoruji, v Liberci jsou dvě skupiny lidí. Jedna, ta větší, kritizovala neschopnost investovat do klubu a spoustu hráčů na hostování. Ta druhá ale často připomíná, že si možná ještě jednou Slovan na Ludvíka Karla vzpomene. Protože nebýt jeho, třeba by se fotbal na nejvyšší úrovni v Liberci už nehrál," popisuje postoje severočeských fanoušků David Nyč.

"Jak to bude teď, uvidíme. Proklamace o Lize mistrů nevidím jako reálné, myslím si, že v příštích letech bude zcela nemožné konkurovat pražským klubům. Ale je podle mě docela možné, že se Slovan relativně brzy prokouše do evropských pohárů," komentuje Nyč možné ambice Slovanu.

V podcastu přišla samozřejmě řeč i na Jana Nezmara, který se stal generálním ředitelem Slovanu: "Bylo jasné, že jeho návrat pod Ještěd vzbudí kontroverze. Stačí si teď otevřít sociální sítě, těch kritických komentářů je tam dost. Na druhou stranu, a to ho nechci obhajovat, nevíme přesně, co Jan Nezmar dělal a jestli si skutečně ušpinil ruce. Ano, je tu důkaz o kontaktu s Romanem Berbrem, ale za to nejde nikoho obvinit a odsoudit. A Jan Nezmar obviněný ani odsouzený nebyl."

Ten čeká od Slovanu také velké zlepšení na poli komunikace s fanoušky: "Přijedete do Liberce a skoro na každém kroku vidíte Bílé tygry. Hned víte, že ve městě je hokejový klub, který chce fanoušky na stadionu a něco pro to dělá. U Slovanu jsem nic takového nezaznamenal. Na všechno tam byl v tomto směru praktický jediný člověk a bylo znát, že ze strany vedení klubu byla ta snaha přitáhnout lidi na stadion opravdu minimální," uzavírá Nyč.

Livesport Daily #231: Nezmar ve Slovanu je kontroverzní, ale nesoudím ho, říká novinář Nyč. Livesport

V pondělní epizodě Livesport Daily jsme řešili i další témata:

Jaká je historie Ondřeje Kanii ve sportu?

Co čekat od dalších lidí, které si do klubu přivedl?

Proč bývá Podještědské derby bez náboje?

Všechny díly Livesport Daily najdete také na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.