Livesport Daily #230: Placený obsah pro fanoušky? Tímhle směrem půjde víc klubů, říká Janča

Nedávný tah fotbalové Sparty, která oznámila, že od léta bude svým fanouškům nabízet mimo jiné také originální placený obsah včetně článků, videí a podcastů, otevřel ve sportovním prostředí živou debatu. Je český fanoušek ochotný a připravený platit svému klubu za unikátní obsah? Jak se chová český fanoušek ve chvíli, kdy má kvůli sportovním kratochvílím utrácet nemalé částky? A jaký progres udělal v posledních letech sportovní marketing v Česku? To všechno jsme v dnešním vydání probrali s odborníkem na sportovní marketing a jedním z autorů podcastu Sport Alive Tomášem Jančou.

Český sportovní marketing urazil během uplynulé dekády velký kus cesty. Komunikace řady subjektů snese aktuálně srovnání se zahraniční špičkou a tuzemský sport se pomalu učí říkat si o cenu, kterou si zaslouží. V dnešním vydání podcastu Livesport Daily o tom mluví odborník na sportovní marketing Tomáš Janča.

"Sport u nás dlouho bojoval s tím, že si neuměl říct o svoji hodnotu. Posun je naprosto nezpochybnitelný a to, jak nad marketingem přemýšlí většina subjektů je fantastické. Musí to ale pokračovat, protože nemusíme si nic nalhávat, ale pro to, aby se mohl český sport rozvíjet a přežívat, tak si potřebuje sáhnout na komerční peníze. To by se nestalo, pokud by jen čekal s nataženou rukou na to, co dostane od státu, kraje nebo města," dodává Janča.

Livesport Daily #230: Placený obsah pro fanoušky? Tímhle směrem půjde víc klubů, říká Tomáš Janča Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Placený obsah Sparty jako cestu pro další kluby.

Ticketing a nastavení ceny vstupenek na velké sportovní akce.

Nabitý sportovní rok 2024.

