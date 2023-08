Moderní zázemí za 108 milionů. Viktoria má nový domov pro 12 mládežnických kategorií

Plzeň postavila za 108 milionů korun třípatrové zázemí pro mládežnický fotbal. Vzniklo za městské peníze u soutoku Mže a Radbuzy v městském sportovním areálu ve Štruncových sadech poblíž hlavního stadionu FC Viktoria Plzeň i sedmi tréninkových hřišť v nedalekém areálu v Luční ulici. Budou ho využívat mladí fotbalisté ze západních Čech – klubové děti a mládež včetně dívek a žen, fotbalová akademie i mužský B-tým. Zázemí s rozcvičovnou, posilovnou, regenerací a fyzioterapií už začalo hráčům i trenérům sloužit.

"Můžeme teď naší mládeži nabídnout prostory, které jsou srovnatelné s podobnými zařízeními v akademiích velkých evropských klubů. Pro mladé by měly být tyto podmínky obrovskou motivací," řekl člen představenstva FC Viktoria Plzeň Martin Dellenbach. S Raphaelem Landthalerem stojí za rakousko-švýcarskou firmou FCVP GmbH, která koncem června majoritně vstoupila do Viktorie Plzeň. Podle Dellenbacha představuje nové zázemí milník v historii klubu. "Pomůže udržet talentované hráče, kteří by možná odešli. Infrastruktura klubu je na vysoké úrovni a musí nám pomoci vytvářet talenty na mezinárodní úrovni," řekl. Ocenil silnou podporu města.

"Všechny naše děti teď mají místo ve své šatně, svoji skříňku a háček, kam si budou dávat své věci. To je pro spojení s klubem naprosto zásadní. A zároveň je to pro nás zavazující, abychom talenty vychovávali na co nejvyšší úrovni, aby nám výhledově pomohli i v A-týmu," řekl obchodní a marketingový manažer klubu Jaromír Hamouz. Děti jsou především z Plzně a Plzeňského kraje, ale spádovost FC Viktorie zasahuje i do okolních krajů.

Mládež Viktorie má nové moderní zázemí. fcviktoria.cz

"Na příběhu mladého Jana Palusky, Pavla Šulce nebo Robina Hranáče se ukazuje, že investice do mládí má velký smysl. Moc si vážím toho, jak Viktorka pracuje s mládeží. Věřím, že díky novým prostorům v Plzni vyroste řada dalších talentovaných hráčů," uvedl Zarzycký. Podle něj je FC Viktoria obrovská značka, která dělá městu v Evropě skvělé jméno. "Je naší povinností o takový brand pečovat," řekl.

Primátor dodal, že na podzim začne město s rekonstrukcí šaten v tréninkovém areálu v Luční ulici zhruba za 50 milionů korun a následně v roce 2024 s obnovou některých tamějších hracích ploch, jako první přijde na řadu umělá tráva za 20 až 30 milionů korun. "Zatím se Národní sportovní agentura v tomto kraji příliš nepředvedla a bohužel to musíme dělat z vlastních zdrojů," řekl.

Nové mládežnické centrum Viktorie Plzeň stojí vedle hlavního stadionu. fcviktoria.cz

FC Viktoria má v současné době do 500 mladých hráčů. "Mládež teď má jednotné zázemí a chceme, aby se tady všechny týmy potkávaly," uvedl ředitel komunikace klubu Václav Hanzlík. Nové zázemí slouží pro zhruba 400 hráčů a trenérů. "Šatny tu má 12 kategorií. Dosud se v Luční ulici střídalo 14 kategorií o šest klouzavých šaten. Po každém tréninku museli věci vyklízet. Teď tam zůstaly už jen dvě kategorie nejmenších přípravek," řekl technický ředitel Tomáš Samec. Podle něj jen dva kluby v ČR mají podobné zázemí.

Zhruba stovka fotbalistů bude nadále trénovat na 33. základní škole, kde jim město modernizovalo zázemí před rokem a půl.