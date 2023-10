Prekop vystřelil na jablonecké Střelnici Bohemce tři body. Jindřišek přepisoval historii

Bohemians porazili v závěrečném klání 12. kol FORTUNA:LIGY Jablonec na jeho hřišti 1:0. Klokanům reprezentační přestávka prospěla, když po brance Erika Prekopa dali zapomenout na špatnou venkovní formu. Naopak Severočeši nezopakovali nadějný výkon z Plzně, pošesté v ročníku prohráli a s pouhými 10 vstřelenými góly zůstali jen dva body nad posledním Zlínem. Velké pozornosti se dostalo střídajícímu Josefu Jindřiškovi, jenž se ve věku 42 let, osmi měsíců a osmi dnů stal vůbec nejstarším hráčem, který kdy naskočil do zápasu české nejvyšší soutěže.

Matouš Krulich hned v první minutě nalezl centrem Vakhtanga Chanturishviliho, ten však nedokázal míč usměrnit mezi tři tyče. Vzápětí se pěkným projektilem z dálky prezentoval Jan Chramosta, proti jeho střele ovšem zasáhl Martin Jedlička. Na aktivní start domácích zareagovali Klokani až postupem času, ve 25. minutě z toho však rovnou bylo vedení.

Po chybě v obraně uklidil balon do prázdné brány Prekop. Na inkasování se nepodařilo hráčům Jablonce rychle zareagovat. Až s koncem poločasu nebezpečně pálil z voleje Chanturishvili, ovšem Jedlička znovu zasáhl. Těsně před odchodem do šaten procpal míč do sítě Miloš Kratochvíl, nacházel se ale v ofsajdovém postavení, takže radost z vyrovnání netrvala dlouho.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Jablonecké snahy pokračovaly i ve druhé půli. David Štěpánek v 54. minutě vyslal do pokutového území povedený centr, na nějž žádný z jeho spoluhráčů nedosáhl. Obrovskou příležitost spálil Dominik Pleštil, který se ocitl před bránou zcela sám, do jeho střeleckého pokusu se ale vložil jeden z obránců a Klokani vedení nepustili. Domácí fotbalisté se snažili držet s míčem u vápna Pražanů, nicméně žádná akce nevedla k vyrovnání, protože defenziva v čele s Jedličkou pracovala výborně.