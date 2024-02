Derby Slavia – Sparta: Obrana může rozhodnout, myslí si expert Rajnoch

Slavia by na stoperu neměla točit tolik hráčů, říká Rajnoch. Obrana může rozhodnout derby

Slavia by na stoperu neměla točit tolik hráčů, říká Rajnoch. Obrana může rozhodnout derby

David Zima po návratu do Slavie odehrál zatím tři zápasy.

Když Slavia v lednu vysázela Turínu 100 milionů korun za stopera Davida Zimu (23), leckdo se divil. Ve středu vršovickému celku začínají dva velmi náročné týdny, které napoví, jestli se na české prostředí neobvykle vysoká investice do defenzivy vyplatila. Sešívaní v prvním derby nového kalendářního roku vyzvou Spartu a právě obrana vedená devatenáctinásobným reprezentantem jí může v pohárovém čtvrtfinále výrazně pomoct k postupu. "Kvalitu na to rozhodně má," potvrzuje fotbalový expert O2 TV Sport Jan Rajnoch (42).

Zima stihl po návratu do Edenu odehrát tři zápasy a pomohl Slavii ke dvěma výhrám a jedné remíze. V duelech, ve kterých nastoupil, sešívaní navíc inkasovali jediný gól. "Slavia na úvod jara neměla úplně těžké soupeře. David tak dostal pár jednodušších zápasů, aby se sehrál s týmem. To bylo z pohledu klubu i hráče velmi důležité," zmínil Rajnoch.

Nejdražší obránce české nejvyšší soutěže proti Zlínu, Karviné a Pardubicím odehrál plnou porci 270 minut, vyzkoušel si hru ve tří i čtyřobráncovém systému a nastoupil vedle tří různých spoluhráčů. "Slavia si vzhledem k losu mohla dovolit experimentovat a před derby a osmifinále Evropské ligy hledat ideální složení obrany," všiml si bývalý reprezentant Rajnoch.

Důvody časté rotace ve středu obrany po nedělním ligovém zápase s Pardubicemi vysvětlil trenér Trpišovský. "Na tuhle pozici máme šest skvělých hráčů. Konkurence je tu obrovská a my si s tím musíme poradit."

Poslední zápas Slavie Opta by StatsPerform

Jen letmý pohled na soupisku sešívaných potvrdí, že svérázný kouč nemluví do větru. Kromě Zimy má Slavia k dispozici Igoha Ogbua, Tomáše Holeše, Tomáše Vlčka, uzdravenou letní posilu Sheriffa Sinyana a v rozestavení se třemi stopery na jaře na kraji obranné trojice naskočili i Jan Bořil s Lukášem Masopustem.

"Nějaká rotace probíhat musí, ale pokud Slavia bude nadále hrát na tři obránce, netočil bych tam víc než čtyři, pět kluků. Úplně bych do středu obrany netlačil Lukáše Masopusta, který je podle mě mnohem platnější na kraji hřiště," nastínil Rajnoch.

A koho by bývalý ligový obránce vybral do čtveřice vyvolených? "Podle mě by v ní měli být Zima, Ogbu, Holeš a Vlček. Všichni čtyři jsou natolik kvalitní, že tu porci zápasů, která na Slavii čeká, mohou zvládnout velmi dobře."

Slavia si se Zimou kupuje pět bodů v boji o titul, říká datový analytik Dobiáš. Livesport

Vlčkova pozice v týmu je však v úvodu jarní části sezony neukotvená. V závěru podzimu patřil k základním stavebním kamenům slavistické defenzivy, na jaře si ale na návrat do základní sestavy musel počkat. Nastoupil až v neděli proti Pardubicím.

Nutno podotknout, že svůj jarní debut zvládl skvěle. Vedle Zimy a Ogbua prodal svou rychlost a důraz a jako nadstavbu přidal skvělou rozehrávku, v níž mezi ostřílenějšími kolegy působil nejjistěji. "Nastoupil po dlouhé době a předvedl skvělý výkon," chválil českého reprezentanta do 21 let Trpišovský.

Na tiskové konferenci po nedělním duelu ale trenér vršovického týmu přiznal, že talentovaný zadák nastoupil hlavně proto, aby si mohl odpočinout Holeš. "Vlček je mladý stoper a po příchodu Davida Zimy čeká na svou šanci jako čtvrtý v řadě. Trochu mi to připomíná situaci Martina Vitíka ve Spartě," řekl Rajnoch.

H2H Martina Vitíka a Tomáše Vlčka. Opta by Stats Perform / Martin Vitík

Zároveň však dodal, že herní vytížení mladého stopera po zimní pauze není ideální: "Zatímco Vitík na jaře chyběl na hřišti pouze jednou, Vlček první dvě utkání proseděl na lavičce a pořádnou porci minut dostal až v neděli proti Pardubicím. Spartě rotace funguje a nevidím důvod, proč by tomu tak nemohlo být i ve Slavii."

Vlčkova rychlost by mohla platit na Lukáše Haraslína a Veljka Birmančeviče. Po podzimním derby se ale dá očekávat, že tradiční souboj nabídne spíš bitvu než fotbal. Trenér Trpišovský proto pravděpodobně sáhne po zkušenostech.

Poslední vzájemné zápasy Livesport

Ani ty ale nemusejí zaručit klidný průběh zápasu. Podzimní derby ukázalo, že tomu může být úplně naopak. Kouč sešívaných v září poslal na levý kraj stoperské trojice Bořila a ten po konfliktu s Ladislavem Krejčím nedohrál.

"V minulém derby jsme viděli, že když je emocí moc, může zápas sklouznout od fotbalu někam jinam. Někdy je tedy lepší mít na hřišti klidnější a rozvážnější typy, ale to vždy ukáže až průběh daného zápasu," uzavřel Rajnoch.