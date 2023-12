Štěpánek měl na Letné vidět červenou, penalty Slavie a Plzně byly podle komise v pořádku

Jablonecký obránce David Štěpánek (26) měl být po faulu na sparťana Lukáše Haraslína (27) v sobotním 18. kole první fotbalové ligy vyloučen. V komuniké o tom informovala komise rozhodčích. Hlavní sudí Ondřej Pechanec však hráči hostů udělil pouze žlutou kartu a videorozhodčí Jan Všetečka chybně neintervenoval. V ostatních víkendových zápasech sudí nechybovali.

Inkriminovaná situace na Letné se odehrála po změně stran. "V 54. minutě utkání měl rozhodčí vyloučit hráče hostujícího družstva Štěpánka za surovou hru vůči hráči domácího družstva Haraslínovi. Faulující hráč podrážkou své kopačky nebezpečně zasáhl holeň soupeře. VAR měl intervenovat," uvedla komise.

K zákroku se na tiskové konferenci vyjádřil i trenér Sparty Brian Priske. "Bylo to ošklivé, velmi ošklivé. Nejsem rozhodčí a nebudu mluvit o tom, jak se měl rozhodnout. Rozhodčí musí tyhle situace hodně zvažovat. Rozhodně to vypadalo jako velmi ošklivý zákrok. Bylo štěstí, že mohl pokračovat v zápase. Věřím, že ho teď kvůli tomu nebudeme postrádat. Otázka je, jak to bude další dny. Bude to pro něj bolestivé. Každopádně to nejsou obrázky, které chceme vidět," prohlásil šestačtyřicetiletý Dán.

Obhájce titulu a vedoucí celek tabulky v té době vedl 3:0 a skóre se už nezměnilo. Od 60. minuty dohrávali domácí bez vyloučeného Martina Vitíka.

V nedělním duelu Slavie s Mladou Boleslaví rozhodčí Stanislav Volek ve 32. minutě správně nenařídil penaltu pro domácí. "Hráč hostujícího družstva Martin Suchomel lehce vrazil tělem do hráče domácího družstva Tomáše Vlčka. O přestupek se nejednalo. VAR správně neintervenoval," konstatovala komise.

S pokutovým kopem pro vršovický celek po změně stran naopak souhlasila. "V 52. minutě utkání rozhodčí správně nařídil pokutový kop pro domácí družstvo. Hráč hostujícího družstva Andrej Kadlec ve skluzu svým levým kolenem podrazil hráče domácího družstva Oscara. Nejednalo se o jednoznačnou situaci, VAR správně neintervenoval. Pokud by rozhodčí na hrací ploše pokutový kop nenařídil, VAR by také neměl intervenovat," uvedla komise. Z nařízené penalty zvýšil Václav Jurečka na konečných 2:0.

Rovněž v nedělním utkání mezi Plzní a Českými Budějovicemi hlavní sudí Jan Petřík v 15. minutě správně nařídil pokutový kop pro domácí po intervenci videorozhodčí Jany Adámkové. "Hráč hostujícího družstva Lukáš Havel ve skluzu nejdříve tělem lehce tečoval míč (pravidlově se nejednalo o odraz) a následně zahrál míčem pravou rukou, která nepřirozeně zvětšovala prostor těla. Nejednalo se o případ, kdy ruka slouží jako podpěra těla," informovala komise. Penaltu proměnil Erik Jirka, Plzeň nakonec deklasovala poslední tým tabulky 5:0.

Komise rozhodčích podle manuálu od této sezony veřejně komentuje vždy čtyři situace z kola, které vyberou média.

