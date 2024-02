Talovjerov se do Slavie nevrátí, rakouský LASK aktivoval opci na přestup

LASK aktivoval opci na Maksyma Talovjerova (23), jenž v rakouském klubu dosud hostoval. Ukrajinský defenzivní univerzál přišel do Slavie před dvěma lety, výrazněji se však neprosadil. Po hostování v Liberci zamířil v únoru 2023 na výpůjčku právě do Lince, se kterým nyní podepsal smlouvu do roku 2027.

Po loňském mistrovství Evropy do 21 let, kde s ukrajinskou reprezentací došel až do semifinále vybojoval bronzové medaile, se Talovjerov do LASKu vrátil formou ročního hostování s opcí. A tu se bundesligový klub rozhodl uplatnit.

"Jsme rádi, že se nám podařilo dlouhodobě zajistit služby Maksyma. Již několikrát prokázal své obrovské kvality, svými přednostmi dokonale zapadá do naší herní filozofie a v budoucnu nám přinese mnoho radosti," prohlásil sportovní ředitel rakouského celku Rakovan Vujanovič.

Talovjerov opouští Slavii s bilancí pouhých 16 soutěžních startů a jedné asistence. V sezoně 2021/22 pomohl Sešívaným k postupu do čtvrtfinále Evropské konferenční ligy, když pražský klub přešel v osmifinále právě přes LASK.