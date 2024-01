Turecký svaz: Skandální zápas Slovácka s Rapidem nebyl nahlášený, sudí neměl licenci

Přípravný zápas Slovácka s Rapidem Vídeň (1:2) na soustředění v Beleku, který vzbudil podezření, že byl zmanipulován, nebyl podle Turecké fotbalové federace (TFF) oficiálně nahlášený. Rozhodčí, který nařídil tři penalty a jednu nechal opakovat, navíc neměl licenci. TFF o tom informovala na svém webu a uvedla, že chystá právní kroky. Tiskový mluvčí Slovácka Marek Jurák řekl, že klub z Uherského Hradiště nikdo nekontaktoval.

Po bezbrankovém poločase poslal Slovácko do vedení Petr Reinberk, ale Rapid otočil stav ze dvou diskutabilních penalt. Za stavu 0:0 neproměnila posila Slovácka Marko Kvasina ani opakovanou penaltu. Hráči moravského týmu na sociální síti naznačili, že zápas, řízený tureckým rozhodčím, podle nich mohl být zmanipulovaný.

V průběhu utkání byly při živých sázkách za bezbrankového poločasu i za stavu 1:1 těsně před koncem nezvykle nízké kurzy na to, že padnou další góly. Zápasem se zabývá i FAČR.

"Toto utkání se odehrálo bez vědomí TFF. Nedostali jsme žádnou žádost od členských asociací nebo zúčastněných klubů. Proto TFF na zápas nenasadila rozhodčího. Naše vyšetřování odhalilo, že utkání rozhodoval člověk bez platné rozhodcovské licence. V souvislosti s utkáním byl zahájen právní proces," uvedla turecká federace.

"My jsme už řekli, že rozhodčího jsme měli od agentury, která nám celkově zajišťovala soustředění. To, že by zápas snad neměl být ani nahlášený, se mi zdá až skoro divné. Ale nemám k tomu žádné bližší informace," uvedl Jurák. "Nikdo z klubu ani neříkal, že by byl kontaktovaný ze strany tureckého svazu," doplnil mluvčí Slovácka.

Svěřenci kouče Martina Svědíka už jsou z Turecka zpátky doma.

