Tvrdíkův slib novému majiteli: Tykačovi jsme s Trpišovským řekli, že ve Slavii zůstaneme pět let

Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík (55) slíbil novému majiteli Pavlu Tykačovi (59), že on i trenér Jindřich Trpišovský (47) zůstanou v pražském klubu minimálně dalších pět let. V Totálním podcastu na webových stránkách Slavie také řekl, že Tykač uvažuje o rozšíření kapacity stadionu v Edenu na 32 tisíc míst. Nepřímo potvrdil, že jeden z nejbohatších Čechů koupil Slavii od čínské skupiny CITIC Group za téměř dvě miliardy korun.

"Jestliže klub bude měnit cíle a majitel si nebude přát mě odvolat a vyměnit, považuji za nutné dodržet to, co jsem mu slíbil, aby klub koupil. To znamená, že klub ještě pět let povedu. Zrovna tak nesmírně oceňuji, že od samého začátku na tohle přistoupil Jindřich Trpišovský," uvedl Tvrdík.

"Jindra i asistent Zdeněk Houštecký na to kývli. Proto diskuze o nástupu Jindry k reprezentaci byly bezpředmětné. Všichni tři jsme se shodli, že jsme ochotni s budoucností Slavie takhle zásadně spojit své pracovní životy," doplnil pětapadesátiletý funkcionář.

Těší ho, že Tykač jako velký fanoušek Slavie prohlásil, že vršovický klub nikdy neprodá. Naznačil, za kolik ho majitel energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy od Číňanů koupil. "Částka, o které se spekuluje, to znamená necelé dvě miliardy, když to neřeknu přesně, je plus minus pravdivá. Myslím, že je to win-win příběh. Spokojen je prodávající, který s klubem určitě udělal úspěšnou zkušenost. Získal zpět finanční prostředky, které do klubu vložil. Předává ho majiteli, o kterém je přesvědčen, že ho bude dál rozvíjet. Spokojen je kupující," mínil Tvrdík.

Dvacetitisícový stadion v Edenu by v budoucnosti mohl pojmout mnohem víc fanoušků. "Zatím se ukazuje, že varianta rozšíření na 32 tisíc je stále realistická. A že by byla reálná třeba do pěti let," podotkl Tvrdík. "Samozřejmě naplnit stadion 32 tisíci fanoušky ne na některé, ale na všechny zápasy, je velká výzva. Pro celý klub, pro fotbal, marketing klubu a samozřejmě pro všechny fanoušky, aby na Slavii začali chodit v nepoměrně větším množství," dodal bývalý ministr obrany, podle něhož by rekonstrukce mohla proběhnout i bez uzavření stadionu.