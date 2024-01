Zájem Slavie překvapil, řekl Staněk. Těší se na Tribunu Sever a hra nohou prý není slabina

Když se Jindřich Staněk (27) poprvé dozvěděl o zájmu Slavie, bylo to pro tehdejší brankářskou jedničku Plzně překvapení. Od pátečního večera je přestup realitou a český reprezentant bude chytat v Edenu. Pro strach má prý uděláno, konkurence se nebojí a cíle má jen ty nejvyšší. "Chci pomoci Slavii k mistrovskému titulu. Do budoucna samozřejmě poháry, Liga mistrů. Proto jsem tady. Věřím, že to všechno dokážeme společně naplnit,“ uvedl v prvním rozhovoru pro klubový web.

V Edenu odchytal několik zápasů, kdy byl soupeřem sešívaných, snažil se dobrým výkonem připravit červenobílé o body. Teď už bude jeho úkol opačný. "Věřím, že se nám bude společně dařit. Na tuhle výzvu se moc těším," prohlašuje reprezentační brankářská jednička.

Čekalo se, že z Viktorie Plzeň odejde do zahraničí. Jenže pak zasvištělo laso z Edenu a na stole byla nejlepší nabídka ze všech. Staněk na ni zaskočeně zíral. "Moje první reakce byla překvapení, nebudu lhát. Na druhou stranu, se Štěpánem Kolářem, trenérem brankářů, i Radkem Černým, se známe dlouho. Když mě oslovili, byl jsem rád, že o mě zájem je. Je to pro mě velký posun v kariéře."

Speciální je angažmá i v tom, že aktuální slávistické brankářské duo Staněk a Aleš Mandous je zároveň tandemem v národním týmu. Když si připočtete zkušeného Ondřeje Koláře, mají sešívaní unikátní brankářský trojlístek.

Staněk přiznává, že je to zvlášní, ale nevidí v tom problém. "S Ondrou i Alešem se znám velmi dobře. S Ondrou jsme byli společně už třeba v jednadvacítce, známe se ze hřiště jako soupeři. Věřím, že v tomto směru žádný problém nebude.Konkurence je vždycky dobrá věc, zdravá věc. Jsem na to připravený, budu dělat vše pro to, abych ji zvládl."

Když se objevily v médiích zprávy o jeho možném přesunu do Edenu, musel si také všimnout toho, jak moc se propírá jeho hra nohama. "Nemyslím si, že je to úplně moje slabina. Ale samozřejmě pracovat na ní musím. Někdy ale máte pokyny od trenérů, které pak mohou zvenku vypadat, že se mi úplně hrát nohama nechce. Ale tak to není," konstatoval.

Velkým lákadlem je pro Staňka také to, že bude na své straně Tribunu Sever. Nejvěrnější fandové Slavie dokážou soupeřům pořádně zatopit. „Na chytání před Tribunou Sever se těším. Vím, že jsem tu nějaké zápasy odehrál jako soupeř, ale věřím tomu, že to bude v pořádku, bude se nám společně dařit,“ přál si.

V paměti má bitvy, kdy do Edenu mířil jako host v plzeňském dresu. "Zápasy se Slavií jsem prožíval hodně, byly to ty největší duely v sezoně. Pro mě byly nejlepší v tom, že vždycky šlo o hodně, byl to obrovský zážitek vždycky," tvrdil spokojeně.

Kromě posunu do Slavie se Staněk může těšit i na letošní Euro v Německu. Na postupu měl velký podíl, když vychytal poslední dvě klíčové bitvy. "Stavím to hodně vysoko. Nároďák je nejvíc, co fotbalista může dokázat,“ svěřil se. Nejvyšší ambice má ale i s vicemistrem z Edenu. "Cíle mám ty nejvyšší, chci pomoci Slavii k mistrovskému titulu. Do budoucna samozřejmě poháry, Liga mistrů. Proto jsem tady. Věřím, že to všechno dokážeme společně naplnit."