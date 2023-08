Změny ve Slavii? Prodávat už nepotřebujeme, říká Tvrdík. Za kolik by mohl odejít Jurásek?

Podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka (54) musí fotbalová Slavia do konce přestupního období vyřešit další budoucnost ofenzivního univerzála Ondřeje Lingra (24). Šéf klubu dnes novinářům řekl, že Pražané s členem širšího kádru reprezentace buď prodlouží smlouvu, nebo ho prodají. Nejvyšší nabídku aktuálně Vršovičtí registrují na talentovaného křídelníka Matěje Juráska (19), za kterého nabízí Stuttgart osm milionů eur (192 milionů korun), jeho odchod ale momentálně neplánují. Slávisté se naopak nadále poohlížejí po levém obránci, a to ze zahraničí.

Tvrdík na předsezonní tiskové konferenci uvedl, že Lingr má svolení odejít. O čtyřiadvacetiletého ofenzivního univerzála se delší dobu zajímal Panathinaikos Atény, nabídka ale zatím neuspokojila klub ani hráče. Lingrovi v Edenu vyprší kontrakt po sezoně.

"S Ondrou jednáme od ledna. Nedávno jsme se dostali do situace, že (křídelník) Peter Olayinka měl přestoupit do Dánska, neprošel zdravotní prohlídkou a pak to doklouzalo k tomu, že odešel zadarmo (do Crvene zvezdy Bělehrad). Byla by pro nás velká chyba, kdybychom hráče v hodnotě několika milionů eur pustili zadarmo," řekl Tvrdík. "V případě Linžiho se pohybujeme v modelu, že na jedné straně buď podepíše smlouvu, nebo odejde. Variantu, že bychom hráče ještě rok drželi a pak pustili zadarmo, nepreferuji a v zásadě vylučuji," doplnil.

Blízko v tuto chvíli zatím není ani k jedné z variant. "Na jedné straně jednáme s jeho agentem o prodloužení smlouvy. My jsme dnes v naší nabídce na absolutním vrcholu. Odpovídá tomu, co mají někteří ostatní hráči jako kapitán a podobně. Zatím se k prodloužení smlouvy neblížíme, ale zatím tu ani není nabídka, kterou by chtěl klub i hráč přijmout," podotkl Tvrdík.

"Vedle Panathinaikosu jsou tam nějaké italské kluby, objevovaly se nějaké turecké kluby. Ale zatím nic, co bychom reálně projednávali. Standardně to bývá tak, že hráč na vás tlačí, ze chce přestoupit. Toho tady zatím nejsme svědky, necítíme, že by byl Linži přesvědčen, že zrovna tam (do Panathinaikosu) chce odejít. Je to prostě otevřené téma a musíme to vyřešit do konce přestupního období, buď podpisem smlouvy, nebo prodejem," doplnil Tvrdík.

Prodej jiných opor už v létě český vicemistr neplánuje. Změnit by se to mohlo v případě, že by Pražané neprošli v pohárech do skupiny. "Nevylučuji, že kdyby obě předkola dopadla špatně, tak někomu neumožníme přestup. Kdybychom nehráli evropské soutěže, je otázka, zda držet hráče na českou ligu. Kádr je na jednu soutěž rozsáhlý. Pevně ale doufám, že postoupíme. Z ekonomického pohledu prodávat nepotřebujeme, překonali jsme naši stávající rekordní sezonu. Ekonomicky jsme z hlediska prodeje přeplnili náš plán, naši akcionáři jsou velmi spokojeni," podotkl Tvrdík.

Nedostatkoví beci

Nejvyšší nabídku má klub na devatenáctiletého talentovaného krajního hráče Juráska. "Reálně na něj máme tři nabídky. Nejaktivnější je asi Stuttgart, který hráče strašně chce a startovní nabídka začíná na osmi milionech eur. To už je hranice, že si říkám, jestli si můžeme dovolit to odmítnout. Ale když budeme hrát Evropskou ligu, můžeme doufat, že z Matěje může vylézt na podzim hráč za 15 milionů eur. Všichni si uvědomují, že ho (trenér) Jindra Trpišovský může výrazně zlepšit," řekl Tvrdík.

Po odchodu Davida Juráska do Benfiky Lisabon Slavia nadále hledá levého obránce. "Je to pořád aktuální. My jsme kvůli odchodu jednoho hráče změnili rozestavení, což ukazuje, že leví beci moc nejsou. Chceme mít variabilitu, abychom nemuseli hrát jen systém 3-5-2, ale i 4-5-1, na který jsme byli zvyklí. Poptávku stále máme," řekl Tvrdík.

"Musíme najít levého beka, který bude mít mezinárodní úroveň. Koukáme na hráče, jejichž kluby jsou v pohárech. Když postoupí do skupiny, jsme bez šance. Kdyby ty kluby vypadly, jednoho z těch dvou bychom mohli získat. Pošilháváme po hráčích ze severní Evropy," dodal.

Pražané stále doufají, že se jim povede prodat záložníka Petra Hronka, který se v Edenu po zimním příchodu z Bohemians 1905 neprosadil. "Změnila se přestupová pravidla, musíme dávat pozor na budoucnost, kdy bude počet hráčů na hostování omezen. Naším primárním zájmem je Petra Hronka prodat. Tuto možnost jsme ještě nevyčerpali. Teprve kdybychom nebyli úspěšní, řešili bychom hostování. Ale věřím, že prodej by ještě mohl vyjít, třeba i za nižší cenu," dodal Tvrdík.