Derby Week: Drsná švýcarská klasika, jejíž oheň rozdmýchal útok na hráče Curychu

Basilej a Curych patří mezi nejvýznamnější švýcarská města. Obě leží v převážně německy mluvící části země. Už to je jedním z důvodů jejich vzájemné rivality, která se přenáší i do sportu, nejvíc pak do fotbalu. Velké napětí panuje především mezi FC Basilej a FC Curych, pro nějž je soupeřem i městský soused Grasshopper Club. Zápolení mezi FC Curych a FC Basilej se však proměnilo v nevraživost, dalo by se říct až v nenávist, a jejich duel je největším derby v rámci celé země.

I proto dostal přízvisko Švýcarská klasika (Schweizer Klassiker). Vzájemnou zášť mezi těmito kluby a jejich fanoušky zapříčinil incident z roku 2006, kdy spolu oba konkurenti svedli v posledním kole sezony přímý souboj o titul.

Curych je největším sídlem ve Švýcarsku. Se všemi předměstími přesahuje počet obyvatel jeho aglomerace 1,2 milionu. Druhá v pořadí je Ženeva a třetí Basilej, která leží jen 80 kilometrů severozápadně od Curychu. Výčet nejlidnatějších měst ve Švýcarsku koresponduje s tamními nejsilnějšími fotbalovými značkami. Historicky nejúspěšnější jsou Grasshoppers Curych (29 titulů). Protagonisté Švýcarské klasiky jsou v tomto směru na druhém (Basilej, 20), respektive pátém místě (FC Curych, 13).

Největší švýcarská města = největší kluby v zemi. P3K / Google Maps

Barcelona a její švýcarská inspirace

Oba jsou velmi tradiční kluby. Jejich historie sahá až do 90. let 19. století a je velmi zajímavá. Fotbalový klub Curych vznikl sloučením dvou jiných tehdejších ve městě. Členem jednoho z nich, a tak i jedním ze zakladatelů FC Curych, byl Hans-Max Gamper. V týmu působil jako hráč i jako trenér. V roce 1898 byl však převelen svým zaměstnavatelem – francouzskou bankou Crédit Lyonnais – do zahraničí a musel tak FC Curych opustit.

Zamířil do Barcelony, kde, jakmile se trochu usadil, založil další fotbalový klub – FC Barcelona. Vznik slavného katalánského kolosu inicioval v roce 1899 tak, že dal do novin inzerát, ve kterém rozhlásil, že by rád založil fotbalový tým, a že se za týden zájemci mají dostavit ke gymnáziu Solé. Dne 29. října se tam sešla skupinka sportovních nadšenců – několika Švýcarů, Britů i domácích Katalánců.

Za barvy dresů byla hned v počátku existence FC Barcelona zvolena červená a modrá. Gamper, který poté ve městě zakořenil natolik, že je známější jako Joan Gamper, se pro tuto barevnou kombinaci dost možná inspiroval u svých starých známých z Basileje. Dresy tamního fotbalového klubu jsou také tradičně červeno-modré, a to už od jeho vzniku v roce 1893. Gampera inspiroval k vytvoření fotbalového týmu v jeho novém působišti basilejský klub právě i samotným způsobem založení.

Také totiž vznikl na popud novinového inzerátu. Basilejský podnikatel a významná osobnost města té doby Roland Geldner umístil 12. listopadu 1893 do místního plátku Basler Zeitung výzvu, aby se zájemci o fotbal dostavili za tři dny večer do restaurace Schuhmachern-Zunft. Setkání se zúčastnilo 11 mužů, většinou studentů, kteří tak stáli u zrodu celku s jednoduchým a výstižných názvem Fußball Club Basel.

Boj o titul na hřišti i v hledišti

FC Basilej a FC Curych nebyly dlouhodobě extra velkými rivaly. Vztahy mezi oběma kluby, jejich fanoušky a městy jako takovými se však významně proměnily v roce 2006. V posledním zápase ligové sezony proti sobě tehdy stály právě tito soupeři. Basilej chtěla zkompletovat mistrovský hattrick, z titulu se radovala jak v roce 2005, tak v sezoně předtím. A vzhledem k tomu, že tabulku ročníku 2005/06 vedla před závěrečným utkáním o tři body před FC Curych, k titulu jí stačilo v domácím St. Jakob-Parku neprohrát. V případě úspěchu hostů by se naopak radovali oni. Vyrovnal by se počet získaných bodů, ale měli by lepší celkové skóre.

Po prvním poločase vedli hosté a v Basileji bylo dusno. V 72. minutě však vyrovnal domácí Mladen Petrič. Velmi bojovný zápas s mnoha fauly na obou stranách nepřinášel příliš šancí. Vypadalo to, že směřuje k remíze a třetímu titulu červenomodrých v řadě. Běžely poslední chvíle tříminutového nastavení a FC Curych měl aut na pravé straně hřiště. Jeden ze záložníků rychle poslal míč před branku domácích, ten ze skrumáže vypadl opět do strany a rychle mířil zase zpět do ohně.

Basilejská obrana nedokázala centr odkopnout pryč, dostal se k obránci Curychu Iulianu Filipescuovi a ten svým jediným gólem sezony prostřelil brankáře Basileje. Rozhodčí ukončil zápas ihned po gólu a tým i fanoušci Curychu začali bláznivě slavit. Vyhráli titul trefou z úplného závěru utkání na půdě hegemona švýcarského fotbalu té doby, navíc na ligové prvenství čekali od roku 1981, tedy přes čtvrt století.

Pár sekund po závěrečném hvizdu vtrhly na hřiště desítky příznivců Basileje a začaly napadat radující se hráče a funkcionáře FC Curych, kteří se pokusili uprchnout do šaten. Terčem útoků frustrovaných domácích byl hlavně střelec nečekaného rozhodujícího gólu Filipescu. Na druhé straně stadionu naskákali v euforii na hrací plochu fanoušci Curychu. Policisté rychle utvořili mezi oběma bouřícími skupinami uprostřed hřiště nárazníkové pásmo.

Slavnostní ceremoniál a předávání trofeje proběhlo místo na trávníku na tribuně, protože na hřišti se těžkooděnci dál potýkali s agresí domácích chuligánů. Střety pokračovaly i po zápase mimo stadion a trvaly až do pozdních nočních hodin. Policie nasadila do akce vodní děla a gumové projektily. Incident si vyžádal 115 zraněných, mnoho hříšníků skončilo v cele. Událost zanechala ve vztahu obou klubů jizvy zřejmě už navždy. Od té doby je Švýcarská klasika jednoznačně nejrizikovějším zápasem v rámci celého tamního fotbalu.

Basilej později začala ještě slavnější éru své historie a mezi lety 2010 a 2017 vyhrála osm titulů v řadě. V poslední době se však víc daří hráčům FC Curych. Jsou předloňskými mistry, v jejich prospěch hovoří i aktuální postavení obou rivalů v tabulce. FC Curych je třetí, Basilej až předposlední (11. z 12 týmů). Švýcarská klasika je na programu hned v prvním kole jarní části Super League. Minulé vzájemné klání skončilo remízou 2:2. Jak dopadne odveta na stadionu v Curychu, sledujte na Livesportu.

Další derby týdne

Středa 17. ledna

Izrael – Ligat ha'Al

Maccabi Tel Aviv – Hapoel Tel Aviv

Tel Aviv derby (Telavivské derby)

Fotbalové kluby s názvy Hapoel a Maccabi existují de facto ve všech izraelských městech a pokaždé jde o silnou rivalitu. Reprezentují rozdílné sociální třídy a hodnoty. Největším mezi derby Maccabi a Hapoelu je to telavivské. Derby Week jej podrobněji popsal už dřív.

Řecko – Kypello Elladas (pohár)

Olympiakos Pireus – Panathinaikos

Derby of the eternal enemies (Derby věčných nepřátel)

Dva největší řecké kluby (Olympiakos získal 47 titulů, Panathinaikos jich má na kontě 20), a tím pádem i dva největší rivalové z Atén, se utkávají už potřetí v sezoně. Toto derby je odvetou osmifinále Řeckého poháru. První zápas před týdnem skončil remízou 1:1.

Čtvrtek 18. ledna

Španělsko – Copa del Rey (pohár)

Atlético Madrid – Real Madrid

El derbi Madrileňo (Madridské derby)

Po kontroverzním, ale krásném zápase v semifinále španělského Superpoháru v saúdskoarabském Rijádu (který skončil výhrou Realu 5:3 po prodloužení) se madridští rivalové utkávají po týdnu znovu. A opět jde o pohárový zápas. Tentokrát na madridské derby dojde v rámci osmifinále Copa del Rey.

Sobota 20. ledna

Brazílie – Campeonato Penambucano (státní liga)

Sport Club do Recife – Santa Cruz

Clássico das Multidões (Clasico "davů")

Sport Club Recife a Santa Cruz jsou dvěma nejúspěšnějšími kluby z Recife, hlavního města státu Pernambuco na severovýchodě Brazílie. Derby proběhne v rámci státní ligy. V hierarchii celonárodních soutěží, které se hrají v první části sezony, působí oba celky každý v jiném patře (Série B, resp. D).

Německo – Bundesliga

SV Darmstadt 98 – Eintracht Frankfurt

Hessen-Derby (Hesenské derby)

O Hesenském derby mezi Darmstadtem a Frankfurtem pojednával Derby Week před prvním vzájemným kláním sezony. Eintracht ho vyhrál 1:0 a favoritem bude i nyní. Drží se na příčkách zaručujících postup do pohárové Evropy, naopak nováček z Darmstadtu je poslední.