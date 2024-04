Překvapení víkendu podle dat: Zvládnou Aston Villa, Liberec a Frankfurt své klíčové bitvy?

Kdo vyhraje? Klíčová otázka, kterou denně řeší sportovní fanoušci a odborníci po celém světě. Většinou se však řídí spíš pocity a vlastními dojmy než nezpochybnitelnými čísly. Správná odpověď na tento dotaz může být přitom leckdy velice hodnotná. Zvlášť, pokud se jedná o zaváhání favorita. Livesport Zprávy proto vždy v pátek přinášejí ve spolupráci s týmem analytiků z české datové společnosti 11Hacks právě rozbory zápasů, v nichž podle čísel může dojít k (ne)očekávanému výsledku.

Predikce, že zrovna ve Villa Parku by mohla o víkendu přijít ztráta favorizovaného domácího celku, se možná na první pohled jeví jako příliš troufalá. Svěřenci Unaie Emeryho budou mít ohromnou motivaci uhájit čtvrtou příčku zajišťující přímý postup do Ligy mistrů před dotírajícími Spurs, kteří sice mají tříbodovou ztrátu, ovšem zápas k dobru a navíc je z důvodu odloženého střetnutí s Manchesterem City čeká dvoutýdenní pauza. Což se v Premier League příliš často nestává.

Aston Villa a její počínání v letošním kalendářním roce je však zářným příkladem toho, jak může ztráta byť jen jediného stěžejního hráče narušit fungování celého týmu. Zranění kolene ukončilo sezonu francouzského defenzivního záložníka Boubacara Kamary v první polovině února.

Do té doby se tým pohyboval okolo 1,49 povolených očekávaných branek, což byl v ligovém srovnání průměrný výsledek. V devíti utkáních bez Kamary však tým pustí soupeře do šancí ve výši 1,97 xG, a to je v tomto období třetí nejhorší výsledek v soutěži (naopak Bournemouth je s hodnotou 1,18 xGa třetí nejlepší za Arsenalem a Manchesterem City).

Villa od té doby inkasovala už 17 branek, tedy stejný počet jako Luton a také Brentford, tým sužovaný nekončící sérií zranění svých defenzivních opor. Hůř jsou na tom už pouze fotbalisté Sheffieldu United, kteří lovili míč ze sítě 21krát. Kamarovo zranění samozřejmě není jediným důvodem špatných defenzivních výkonů, ale rozhodně jedním z těch nejzásadnějších.

Tým má velké problémy především s kontrolou středu hřiště, kde bez svého štítového záložníka vyhrává jen 44 % soubojů o odražené míče. V této metrice patří na chvost statistik Premier League, zhruba po bok Sheffieldu United, Nottinghamu, West Hamu a v poslední době také Manchesteru United. Proti Bournemouthu rozhodně nepomůže ani fakt, že si druhou část svého karetního trestu odpykává Brazilec Douglas Luiz, další klíčová postava středové řady Emeryho družiny.

Hosté naopak už dlouhé měsíce patří mezi nejlépe bránící celky Premier League a znovu mohou spoléhat na služby uzdraveného stopera Marcose Senesiho, který v prvním utkání po svém návratu řídil remízu Cherries proti United dvěma gólovými přihrávkami. A útočník Dominic Solanke? Ten podává konstantně skvělé výkony po celou sezonu a opět bude velkou hrozbou.

Do konce základní části FORTUNA:LIGY zbývají poslední dvě kola a boj o postup do šestičlenné skupiny o titul slibuje v dubnu velmi atraktivní podívanou. Celky mezi pátým a desátým místem od sebe dělí pouze pět bodů, přičemž jak Mladá Boleslav, tak Slovácko zrovna oslnivou formou neoplývají. V dobré herní pohodě se naopak nacházejí fotbalisté devátého Hradce Králové, kteří se vypraví na hřiště sedmého Liberce.

Hradec v jarní části ligy nejenže sbírá body, jeho postupu tabulkou navíc odpovídá také předváděná hra. Podle metriky očekávaných bodů, která bere v potaz kvalitu vytvořených i povolených brankových příležitostí, měli Východočeši v tomto období nasbírat pátý nejvyšší počet bodů. Lépe jsou na tom už jen obvyklé těžké váhy v podobě Slavie, Sparty, Plzně a také ostravského Baníku.

Kredit za zlepšené výkony přísluší nejenom novému trenérovi Davidu Horejšovi, pod jehož vedením tým ze šesti utkání prohrál jen to proti Spartě a získal dohromady 13 bodů, ovšem třeba také Ladislavu Krejčímu. Bývalý reprezentant znovu našel chuť do hry a patří mezi nejlepší krajní wingbeky soutěže. Absolutním zjevením je pak suverénní počínání teprve 19letého stopera Karla Spáčila, který ještě před rokem a půl kopal krajský přebor na Hané.

Dobrá nálada panuje po příchodu ambiciózního majitele Ondřeje Kanii také v táboře domácích, kteří budou pro Hradec rozhodně nepříjemným soupeřem i z hlediska aktuální výkonnosti. Minimálně dělba bodů by nicméně nebyla překvapením.

Páteční duel bude pro oba celky přímým soubojem o šestou pozici zajišťující postup do kvalifikace o Evropskou konferenční ligu. Tu sice momentálně okupuje Frankfurt, jenže Augsburg se v případě vítězství na svého soupeře bodově dotáhne. Inspirací může být hostujícímu trenérovi Jessu Thorupovi první vzájemný zápas. Augsburg ovládl duel v úvodu prosince po výsledku 2:1, přičemž viditelně kontroloval hru a vytvářel si lepší střelecké pozice.

Jeho marodka sice aktuálně čítá sedmičku jmen, nicméně ve většině případů se jedná o absence, které lze poměrně dobře nahradit. Frankfurt bude naproti tomu z důvodu karetního trestu postrádat svého stěžejního stopera Tutu a problémy s lýtkem hlásí další důležitý defenzivní článek Ellyes Skhiri. Pokud nenastoupí, bude to pro tým druhé výrazné oslabení na klíčové pozici.

Co se týče herního stylu i z pohledu velké většiny důležitých datových metrik se jedná o dva velmi vyrovnané celky. Cesta k případnému úspěchu by mohla pro Augsburg vést vzduchem. Eintracht má v Bundeslize nejhorší úspěšnost v defenzivních hlavičkových soubojích, což se projevuje nejen povolováním nebezpečných šancí ze standardních situací, ale také z centrů po postupných útocích. A právě ty má Augsburg zvládnuty skvěle a tvoří si jejich pomocí největší objem šancí.