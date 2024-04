Už jen přidat polevu. Ancelotti přirovnal před El Clásikem sezonu Realu Madrid k dortu

Carlo Ancelotti (64) prožívá rušné období. Jeho tým čeká v neděli pikantní střetnutí s Barcelonou, zatímco v týdnu se se svými svěřenci radoval z postupu do semifinále Ligy mistrů. Na tiskové konferenci před El Clásicem tak měl italský kouč o čem mluvit.

O fyzické kondici týmu: "Dobře se zotavujeme. Někteří ale potřebují ještě jeden den, jako třeba Mendy."

O kritice za způsob hry proti City : "Nejsem překvapen, každý může vyjádřit svůj názor. Musíte dobře řídit hru, když máte míč a když ne. My jsme to zvládli velmi dobře. Nenašel jsem žádného hráče, který by byl po zápase smutný."

O Nachovi a jeho budoucnosti: "Záleží to na něm. Odehrál velkolepý zápas jako obránce nejvyšší úrovně, kterým je."

O El Clásiku: "Jsme velmi blízko titulu. Barcelona je velmi konkurenceschopný soupeř."

O Modričovi v roli náhradníka: "Nikdy se nesmíří s tím, že bude náhradníkem. Má stejnou touhu jako vždy."

O průběhu sezony: "Dort je hotový, jen musíme tento měsíc přidat polevu."

O Rüdigerovi a penaltách: "Testovali jsme ho jen v pondělí před cestou (do Manchesteru). Kopal tři pokutové kopy a každý z nich proměnil. Nikdy jsem ho neviděl je kopat, ale právě v těchto chvílích je důležitější emocionální stránka. Někdy je těžké najít pět exekutorů."

O tajemství jeho trenérského štábu: "Síla týmu je v síle pracovní skupiny a hráčů, kteří upřednostňují úspěch týmu před vlastním egem."